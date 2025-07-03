Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що поки рано говорити про 30 тисяч військ КНДР в Україні. Однак Росія дійсно має партнерські відносини з Північною Кореєю. І ситуація може розвиватися по-різному.

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Чи будуть війська КНДР в Україні

Як наголосив Коваленко, Північна Корея має мільйонну армію. Вони дійсно можуть швидко відмобілізувати багато піхоти. Про це також мають думати і європейські країни. Адже цілком можливий сценарій, що через кілька років війська КНДР в російській формі полізуть на ті ж країни Балтії.

Зараз не варто говорити, що північнокорейські війська підуть воювати на території України. Однак теоретично вони можуть прибути до Росії, а потім почати "підписувати контракти". Як усе станеться – буде видно у майбутньому.

КНДРівці допомогли Росії на Курщині. Станом на зараз їх немає на території України. Хоча ситуація змінюється щомісяця. Але поки про 30 тисяч військ КНДР на лінії зіткнення говорити зарано,

– сказав Коваленко.

При цьому російські інструктори займаються з корейцями на кількох полігонах. Вони вивчають дрони. Також в КНДР налагоджується виробництво "Шахедів".

Не можна відкидати варіанти, що північнокорейців маскуватимуть під бурятів. Або ж вони будуть підписувати контракти. Але станом на зараз цього нема,

– підкреслив Коваленко.

Додамо, керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що Північна Корея вдосконалила свої балістичні ракети KN-23 за допомогою Росії. Тепер вони стали значно точнішими.