Будет катастрофой для Ким Чен Ына: почему КНДР может остановить отправку своих войск в Россию

Принимая во внимание международную реакцию на усиление сотрудничества КНДР и России, Путину сейчас выгоднее отправить войска Северной Кореи в Курскую область. Уже поступают подтверждения о расположении некоторых частей с северокорейскими солдатами. Речь идет не о тысячах и не десятках тысяч военных КНДР, максимум – отделение, рота или батальон.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что называть их военными не стоит, по его словам, они "террористы в чистом виде, которых надо ликвидировать".

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О механизме обмена северокорейских военнопленных

Военный эксперт отметил, что солдаты КНДР будут попадать под удары украинских средств поражения и в плен. Поэтому, по его мнению, Украине стоит рассмотреть один из механизмов обмена северокорейских военнопленных.

Если у них будет желание в рамках обмена возвращаться не в Северную Корею, а в Южную, то надо давать им такую возможность. Необходимо привлекать южнокорейских специалистов, переводчиков, чтобы предлагать таким образом уходить из северокорейского концлагеря,

– подчеркнул Свитан.

Он также отметил, что большинство северокорейцев имеют родственников в Южной Корее, их надо также привлекать к этому процессу. В этом деле, по мнению Свитана, разведка Южной Кореи может существенно помочь.

По словам военного эксперта, такой механизм обмена следует вводить в действие, как и механизм тотального уничтожения Северной Кореи.

"Если сейчас создать серьезный удар по северокорейским солдатам, открыть "охоту" на них, тогда поток этих террористов может и не увеличиться в дальнейшем, может вообще иссякнуть. Ким Чен Ын поймет, что обратная реакция будет катастрофой для него и его страны, тогда он может прекратить передвижение северокорейских войск на театр военных действий", – считает Свитан.

Напомним, командир Центра разведки Минобороны Эстонии Антс Кивисельг сообщил, что процесс прибытия военных КНДР будет осуществляться поэтапно, говорится о количестве до 12 тысяч солдат.

По его словам, северокорейские солдаты проходят подготовку в течение 2 – 4 недель, затем идут воевать. В эстонской разведке спрогнозировали, что в значительной степени наличие войск Северной Кореи на ситуацию на поле боя не повлияет.