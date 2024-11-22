Потери среди военных КНДР, воюющих на стороне России, могут быть существенными, – ISW

Россия привлекает военных КНДР к войне против Украины. В Институте изучения войны оценили возможные потери среди этих военных.

Армия России предпочитает быстрый набор новобранцев, а не опытных и подготовленных бойцов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Где воюют военные КНДР

Российское командование применяет тактику быстрого набора новобранцев и в отношении военных Северной Кореи, что приведет к большим потерям среди их личного состава.

В октябре украинские источники в разведке сообщали, что 11-я бригада воздушно-десантных войск (ВДВ) России формирует специальный "Особый бурятский батальон", укомплектованный преимущественно северокорейскими солдатами, для боевых действий в Курской области.

Аналитики не исключают, что Восточный военный округ России, вероятно, обладает мандатом на подготовку, интеграцию и развертывание войск КНДР.

Ранее ISW отмечал, что солдаты КНДР тренируются вместе с различными российскими мотострелковыми формированиями, которые входят в состав ВВО. В подчинении этого округа находится Тихоокеанский флот России и две морские пехотные бригады – 155-я и 40-я.

При этом 11-я и 83-я бригады воздушно-десантных войск России, входят в структуру СВО, однако не подчинены ему напрямую.

Подразделения 155-й морской пехотной бригады, а также 11-й и 83-й бригад ВДВ России активно разворачиваются для в Курской области. Ранее сообщали, что там развернуты войска КНДР. В ISW не исключают, что войска Северной Кореи сейчас тренируются с подразделениями 155-й, 11-й и 83-й бригад.

Применение тех же методов

Аналитики Института убеждены, что способность северокорейцев усваивать и интегрировать уроки, полученные во время боевых действий вместе с Россией, вероятно, значительно ухудшится. Это неизбежно, если российское военное командование будет использовать эти войска в тех же штурмовых действиях под руководством пехоты с высоким уровнем истощения.

Различия в качестве между различными российскими формированиями, которые и так были до начала полномасштабной войны, все сильнее углубляются из-за того, что Россия ведет войну против Украины.

Российские формирования, которые когда-то считались "элитными" теперь функционируют как мотострелковые подразделения. Известно, что они не имеют достаточно личного состава. Они полагаются на лобовые атаки во главе с пехотой для достижения тактических преимуществ без применения конкретной тактики.

Аналитики ISW считают, что потери на фронте заставили военное командование России сместить приоритет на ускоренный набор новобранцев для заполнения пробелов в новых подразделениях, а не предоставлению им достаточной базовой, а тем более специальной подготовки.

Вероятно, такая тактика распространится и на военных КНДР.

По мнению аналитиков, если командование России будет использовать войска Северной Кореи с аналогичными российским подходами, они, вероятно, столкнутся с такими же темпами оттока личного состава, как и войска России.

Потери военных КНДР, вероятно, приведут к аннулированию тех уроков, которые надеялись усвоить и использовать эти военные, когда вступали в войну против Украины на стороне России.