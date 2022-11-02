Шойгу показалось, что войск НАТО на границе России стало в 2,5 раза больше

Российская пропаганда продолжает рассказывать своим гражданам сказки о том, что страны Североатлантического альянса хотят напасть на государство-террориста. Министр обороны Шойгу с серьезным лицом говорил об увеличении в несколько раз количества солдат НАТО у границы.

Страны НАТО каждый день поддерживают Украину и передают нашему государству оружие. Кремлю это, конечно, не нравится, и он придумывает фейки о мифическом нападении стран-членов альянса на Россию.

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Шойгу паникует из-за увеличения войск НАТО

По информации российского министерства обороны, с февраля численность военных НАТО выросла в 2,5 раза – до более чем 30 тысяч человек у границ с государством-террористом.

В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуто формирование сил государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировок с февраля 2022 года выросла и составляет более 30 тысяч военных,

– сказал Шойгу.

По словам главы вражеского оборонного ведомства, военных НАТО на границе с Россией может стать еще больше. В общем неважно, говорит министр правду или традиционно лжет, потому что то, что он заявляет – в любом случае маразм. Кремлю не должно быть никакого дела до того, кто и где размещает свои войска.

В НАТО вступают новые страны

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция и Финляндия заявили, что планируют стать частью Североатлантического договора. Кроме того, страны подтвердили, что не намерены отказываться от размещения ядерного оружия на своих территориях в случае присоединения к НАТО.

от размещения ядерного оружия на своих территориях в случае присоединения к НАТО. Украина также подала заявку на членство в НАТО в конце сентября. Уже многие страны положительно оценили инициативу нашего государства, в частности, поддержала Киев Чехия. 31 октября Украина и Чехия подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

Каждый день Украина становится на шаг ближе к победе в войне против России и вступлению в Североатлантический альянс. В этом также уверен глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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