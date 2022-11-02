Країни НАТО кожного дня підтримують Україну та передають нашій державі зброю. Кремлю це, звісно, не подобається і він придумує фейки про міфічний напад країн-членів альянсу на Росію.

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Шойгу панікує через збільшення військ НАТО

За інформацією російського міністерства оборони, від лютого чисельність військових НАТО зросла у 2,5 раза – до понад 30 тисяч осіб біля кордонів з державою-терористкою.

У Східній і Центральній Європі, а також в країнах Балтії розгорнуто формування сил держав НАТО. Створюються нові багатонаціональні батальйонні тактичні групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Чисельність угрупувань з лютого 2022 року зросла та становить понад 30 тисяч військових,

– сказав Шойгу.

За словами глави ворожого оборонного відомства, військових НАТО на кордоні з Росією може стати ще більше. Загалом неважливо, чи говорить міністр правду, чи традиційно бреше, бо те що він заявляє – у будь-якому випадку маразм. Кремлю не має бути ніякого діла до того, хто та де розмішує свої війська.

У НАТО вступають нові країни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція та Фінляндія заявили, що планують стати частиною Північноатлантичного договору. Окрім того, країни підтвердили, що не планують відмовлятись від розміщення ядерної зброї на своїх територіях у разі приєднання до НАТО.

від розміщення ядерної зброї на своїх територіях у разі приєднання до НАТО. Україна також подала заявку на членство в НАТО наприкінці вересня. Уже багато країн позитивно оцінили ініціативу нашої держави, зокрема підтримала Київ Чехія. 31 жовтня, Україна та Чехія підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Кожного дня Україна стає на крок ближчою до перемоги у війні проти Росії, та вступу в Північноатлантичний альянс. У цьому також впевнений глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

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