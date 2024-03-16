Введение западных войск в Украину грозит "Третьей мировой войной", – глава МИД Италии

Недавно Эммануэль Макрон высказался о возможности введения западных войск в Украину. Глава МИД Италии прокомментировал идею президента Франции.

Напомним, в конце февраля французский президент Макрон заявил, что не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. В то же время он отметил, что консенсуса по этому поводу нет.

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Глава МИД Италии высказался о возможном вводе западных войск в Украину

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни резко отверг поднятую французским президентом идею о вероятном введении западных войск в наше государство.

По мнению главы МИД Италии, "для НАТО "было бы ошибкой" вводить войска в Украину", которую "мы должны помочь защитить"".

Вступить в войну с Россией означает угрозу Третьей мировой войны,

– заявил Таяни.

"Наши военные хорошо делают то, что они делают в Красном море для защиты наших кораблей, они хорошо делают то, что они делают в Ливане, в Африке, в Ираке. Наши военные являются носителями мира, гарантий и свободы. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", – подчеркнул глава итальянского МИД.

Западные войска в Украине: коротко