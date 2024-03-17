Вопрос не только в Украине: с чем связана позиция Макрона относительно войны

Президент Франции Эммануэль Макрон уже не раз озвучивал громкие заявления, в частности относительно возможного ввода войск НАТО в Украину. Однако, как показывают социологические опросы, большинство французов против такого решения.

При этом более 60% населения Франции считают Россию прямой угрозой для страны. Об этом 24 Каналу рассказала редактор французского государственного телевидения Мария Олекса, добавив, что для местных людей отправка войск является слишком радикальным решением.

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Французы боятся эскалации

Среди населения есть поддержка по отправке в Украину оружия, но когда доходит до физического участия, то этого единодушия нет. Люди боятся обострения ситуации, а больше всего не хотят стать прямыми участниками войны.

Они готовы помогать, производить оружие, это даже создает им рабочие места. Сейчас очень много заявлений в прессе, что хотя бы частичный переход на военную экономику полезен для Франции, потому что поднимает экономику в регионах. Французы всему этому рады, но если начинаются разговоры о наземной операции, то они сталкиваются с сопротивлением.

На самом деле вопрос не только в Украине. Так же французы выступали за сворачивание военной операции в Мали и в целом в Африке. Именно поэтому Эммануэль Макрон начал забирать обратно французских солдат, которые принимали участие в антитеррористических операциях в Африке,

– рассказала Мария Олекса.

Согласно этой логике, население реагирует и на Украину. Отправлять туда своих граждан никто не хочет.

С чем связана риторика Макрона

Президент Франции озвучивает достаточно резкие заявления. Он даже призвал других европейских лидеров активнее противодействовать России. В этой риторике много личных политических амбиций.

Макрон, грубо говоря, провалил внутреннюю политику во Франции. За годы своего президентства он не смог принять фактически ни одной популярной реформы. Разве что внесение права на аборт в Конституцию – это было очень одобрительно воспринято во французском обществе,

– рассказала Мария Олекса.

Однако все, что касается пенсионной, налоговой реформы, бюджета – вызывает много вопросов к президенту. В целом его политическое наследие не является таким, которым можно гордиться. Поэтому вполне вероятно, что он решил "догнать" эту популярность и принять популярное решение в сфере международной деятельности.

В этом он видит свою силу, считает себя абсолютным европейским лидером, человеком, который способен взять на себя такую инициативу и вести Европу вперед. Более того, все это в ситуации, когда непонятно, что будет у США с поддержкой Украины,

– подчеркнула Мария Олекса.

Поэтому для Макрона очень важно озвучивать такие заявления как для собственных амбиций, так и для политического резюме. Ведь все украинские победы он вносит в свой послужной список и будет воспринимать, как личные достижения.

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