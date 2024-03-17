При цьому понад 60% населення Франції вважають Росію прямою загрозою для країни. Про це 24 Каналу розповіла редакторка французького державного телебачення Марія Олекса, додавши, що для місцевих людей відправлення військ є надто радикальним рішенням.
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Французи бояться ескалації
Серед населення є підтримка щодо відправлення в Україну зброї, але коли доходить до фізичної участі, то цієї одностайності немає. Люди бояться загострення ситуації, а найбільше не хочуть стати прямими учасниками війни.
Вони готові допомагати, виробляти зброю, це навіть створює їм робочі місця. Зараз дуже багато заяв у пресі, що хоча б частковий перехід на воєнну економіку корисний для Франції, бо підіймає економіку в регіонах. Французи усьому цьому раді, але якщо починаються розмови про наземну операцію, то вони зіштовхуються з опором.
Насправді питання не лише в Україні. Так само французи виступали за згортання військової операції в Малі та загалом в Африці. Саме тому Еммануель Макрон почав забирати назад французьких солдатів, які брали участь в антитерористичних операціях в Африці,
– розповіла Марія Олекса.
Відповідно до цієї логіки, населення реагує і на Україну. Відправляти туди своїх громадян ніхто не хоче.
З чим пов'язана риторика Макрона
Президент Франції озвучує досить різкі заяви. Він навіть закликав інших європейських лідерів активніше протидіяти Росії. У цій риториці багато особистих політичних амбіцій.
Макрон, грубо кажучи, провалив внутрішню політику у Франції. За роки свого президентства він не зміг ухвалити фактично жодної популярної реформи. Хіба що внесення права на аборт до Конституції – це було дуже схвально сприйнято у французькому суспільстві,
– розповіла Марія Олекса.
Однак все, що стосується пенсійної, податкової реформи, бюджету – викликає багато запитань до президента. Загалом його політичний спадок не є таким, яким можна пишатися. Тому цілком ймовірно, що він вирішив "наздогнати" цю популярність та ухвалити популярне рішення у сфері міжнародної діяльності.
У цьому він бачить свою силу, вважає себе абсолютним європейським лідером, людиною, яка здатна взяти на себе таку ініціативу й вести Європу вперед. Ба більше, все це в ситуації, коли незрозуміло, що буде у США з підтримкою України,
– підкреслила Марія Олекса.
Тому для Макрона дуже важливо озвучувати такі заяви як для власних амбіцій, так і для свого політичного резюме. Адже всі українські перемоги він вносить до свого послужного списку й сприйматиме, як особисті досягнення.
Що сказав Макрон про війну в Україні: контекст
- Президент Франції заявив, що війська НАТО можуть бути в Україні, але консенсусу щодо цього поки немає. Невдовзі ЗМІ написали, що іноземні військові, ймовірно, будуть в Україні вже влітку 2024 року. Серед причин такого рішення журналісти назвали погіршення ситуації на полі бою.
- Макрон наголосив, що Європа не може допустити перемоги Росії, а країну-агресорку треба зупинити. Щодо військ, він зауважив, що будь-які варіанти не варто відкидати. Президент Франції нагадав, що Європа вже відправила Києву танки, ракети, літаки, хоча раніше говорилося, що цього ніколи не буде.
- В інтерв'ю журналістам Макрон зауважував, що Путін ніколи не зупиниться, тому на карту поставлена безпека Франції та всієї Європи. Якщо Росії вдасться перемогти у війні, тоді життя усіх французів також зміниться. Для того, щоб цього уникнути треба надавати всі можливі ресурси.