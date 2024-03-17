При цьому понад 60% населення Франції вважають Росію прямою загрозою для країни. Про це 24 Каналу розповіла редакторка французького державного телебачення Марія Олекса, додавши, що для місцевих людей відправлення військ є надто радикальним рішенням.

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Французи бояться ескалації

Серед населення є підтримка щодо відправлення в Україну зброї, але коли доходить до фізичної участі, то цієї одностайності немає. Люди бояться загострення ситуації, а найбільше не хочуть стати прямими учасниками війни.

Вони готові допомагати, виробляти зброю, це навіть створює їм робочі місця. Зараз дуже багато заяв у пресі, що хоча б частковий перехід на воєнну економіку корисний для Франції, бо підіймає економіку в регіонах. Французи усьому цьому раді, але якщо починаються розмови про наземну операцію, то вони зіштовхуються з опором.

Насправді питання не лише в Україні. Так само французи виступали за згортання військової операції в Малі та загалом в Африці. Саме тому Еммануель Макрон почав забирати назад французьких солдатів, які брали участь в антитерористичних операціях в Африці,

– розповіла Марія Олекса.

Відповідно до цієї логіки, населення реагує і на Україну. Відправляти туди своїх громадян ніхто не хоче.

З чим пов'язана риторика Макрона

Президент Франції озвучує досить різкі заяви. Він навіть закликав інших європейських лідерів активніше протидіяти Росії. У цій риториці багато особистих політичних амбіцій.

Макрон, грубо кажучи, провалив внутрішню політику у Франції. За роки свого президентства він не зміг ухвалити фактично жодної популярної реформи. Хіба що внесення права на аборт до Конституції – це було дуже схвально сприйнято у французькому суспільстві,

– розповіла Марія Олекса.

Однак все, що стосується пенсійної, податкової реформи, бюджету – викликає багато запитань до президента. Загалом його політичний спадок не є таким, яким можна пишатися. Тому цілком ймовірно, що він вирішив "наздогнати" цю популярність та ухвалити популярне рішення у сфері міжнародної діяльності.

У цьому він бачить свою силу, вважає себе абсолютним європейським лідером, людиною, яка здатна взяти на себе таку ініціативу й вести Європу вперед. Ба більше, все це в ситуації, коли незрозуміло, що буде у США з підтримкою України,

– підкреслила Марія Олекса.

Тому для Макрона дуже важливо озвучувати такі заяви як для власних амбіцій, так і для свого політичного резюме. Адже всі українські перемоги він вносить до свого послужного списку й сприйматиме, як особисті досягнення.

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