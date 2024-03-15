Предупреждение Путину: какой сигнал подает Макрон заявлением об отправке войск в Украину

Президент Франции уже заявлял о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины. Теперь французские СМИ пишут, что Эманнуэль Макрон задумывается над тем, чтобы это произошло уже летом 2024 года.

Большинство западных лидеров придерживаются категорической позиции, что о прямом участии стран НАТО в войне не может быть и речи. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что на этом фоне заявления Макрона выглядят более радикальными и смелыми.

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"В своих первых заявлениях он говорил, что участие военных не исключается в перспективе. Затем слова скорректировали и объяснили, что не говорится об участии в военных действиях. То есть бойцы стран НАТО могут выполнять только определенные функции, но не в боях", – рассказал политолог.

Могут ли военные Альянса воевать вместе с ВСУ

Многие считают, что в Украине уже присутствуют военнослужащие армии НАТО. Они выполняют функцию советников, военных экспертов, технических специалистов. Не стоит исключать, что со временем их присутствие легализуют – это вполне возможно.

Но их количество будет не очень большим. В этом надо быть реалистами – воевать за нас, или хотя бы вместе с нами они вряд ли будут. В перспективе возможно, что увеличится только количество иностранных добровольцев, которые воюют на стороне Украины,

– сказал Владимир Фесенко.

Запад может столкнуться с Путиным

Сейчас мы видим, что Макрон демонстрирует свою амбицию стать современным Уинстоном Черчиллем для объединенной Европы, или как говорят на Западе – лидером предвоенного времени.

Европа уже понимает, что сегодняшняя ситуация может быть предвоенным временем, поэтому ее руководителям, возможно, самим придется столкнуться с российской агрессией. Учитывая это лучше остановить Россию в Украине.

Заявления Макрона о присутствии французских военнослужащих – это предупреждение Путину, что Франция, а, возможно, и не только она, – готова реагировать. Если Россия будет усиливать эскалацию войны против Украины, тогда западные партнеры будут вынуждены действовать решительно,

– отметил политолог.

Он добавил, что Макрон уже не раз упоминал об Одессе. Город важен с исторической точки зрения, ведь его основателем является француз по происхождению. Многие даже сравнивали Одессу с французским Марселем.

"Также для французов этот город имеет политическое и экономическое значение, в частности в контексте войны. Это предупреждение, чтобы Россия не пыталась захватить весь Юг Украины. Более того, через порты возле Одессы идет не только зерно, а вообще проходит мостик внешней торговли", – объяснил Фесенко.

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