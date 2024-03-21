Самодостаточная армия: Свитан объяснил, как французские войска могли бы помочь ВСУ
Продолжаются дискуссии о возможной отправке на территорию Украины иностранных военных. Хотя пока все это на уровне обсуждений, но президент Франции заявил, что не стоит отбрасывать любые варианты, которые помогут Украине победить в войне.
Россияне практически “отбросили” Французский иностранный легион из стран Африки, где он проводил операцию. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что после того встал вопрос, как использовать этих бойцов.
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Что французские войска могут делать в Украине
Иностранный легион Франции насчитывает тысячи бойцов. Все они хорошо подготовлены. Поэтому после того, как бойцы вышли из стран Африки, встал вопрос, что делать с ними дальше.
Первый вариант – расформировать, но это очень сложно, а второй – использовать. А где Франция может использовать иностранный легион? Например, в Украине. Именно это можно предложить французам и Эммануэлю Макрону,
– сказал Роман Свитан.
Он добавил, что неважно сколько военных удастся привлечь, для всех них найдется работа. Например, в тылу, на границе с Приднестровьем, Беларусью или Россией. Для сопровождения грузов и амуниции, которую передает Франция.
Насколько боеспособна французская армия
После заявления Макрона о привлечении войск НАТО, россияне не на шутку перепугались. Им известно, что Французский иностранный легион воюет уже десятки лет. Его бойцы прошли серьезную военную подготовку, а также имеют на вооружении мощные средства.
Франция – это самодостаточная страна в оборонном смысле. Она производит практически все, начиная от подводных судов, а заканчивая своим ядерным оружием. У них есть авиация, ракеты, носители оружия,
– отметил военный эксперт.
Поэтому Французский легион является серьезной силой даже в небольшом количестве. Если военных будет 2 тысячи, то есть одна бригада, – они все равно смогут выполнить боевую задачу. Например, контролировать определенную территорию или охранять французское оружие, которое уже хорошо проявило себя на фронте. Также работа в воздухе, ведь французскую школу пилотов называют одной из лучших в мире.
Что известно об участии НАТО в войне
- В конце февраля президент Франции высказался о возможном введении войск НАТО в Украину. Он отметил, что такая позиция пока не согласована, но ее не стоит отвергать в будущем. Макрон отметил, что победа Украины в войне будет означать стабильность во всей Европе.
- Впоследствии французский президент уточнил, что именно имел в виду. По его словам об отправке военных пока не говорится, это не рассматривают даже в ближайшем будущем. Однако в Европе начинается дискуссия о том, как еще можно помочь Украине.
- В украинском МИД прокомментировали заявление Макрона. Там отметили, что официальный Киев не обращался к Франции с такой просьбой. Он объяснил, что речь шла об обучении украинских военных непосредственно на нашей территории, а не за рубежом. Именно о такой возможности сказал глава Франции.