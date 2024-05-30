Макрон хочет сформировать европейскую коалицию военных инструкторов в Украине, – Le Monde

Французские СМИ сообщили, что Макрон вскоре может объявить о создании целой коалиции военных инструкторов. Это могут приурочить к визиту Зеленского во Францию.

Еще десять дней назад Зеленский говорил, что "нам никто ничего не предлагал" и идея о НАТО в Украине пока не приобрела конкретных черт. Президент акцентировал, что пока все только на словах.

Смотрите также Макрон планирует представить план размещения военных инструкторов Франции в Украине

Что известно о возможной коалиции военных инструкторов в Украине

По данным СМИ, через несколько недель или даже дней европейских инструкторов могут отправить в Украину.

Французские власти стремятся создать коалицию из желающих стран для подготовки украинских военных на местах,

– говорится в сообщении.

Журналисты информируют, что консультации по этому вопросу "ускорятся в ближайшие несколько дней". А объявить об отправке солдат НАТО в Украину могут во время визита Зеленского во Францию. Украинский президент будет в стране по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 и 7 июня.

Что интересно, такое объявление было бы несколько символическим, ведь прошло три с половиной месяца после заявления Макрона о возможной отправке западного военного подкрепления в Украину. Поэтому, вероятно, президент Франции сможет наконец детализировать свое заявление, которое до сих пор было размытым.

Заявления Макрона о солдатах НАТО в Украине: что предлагал французский президент

Тогда, в феврале, они возмутили мир и едва не рассорили Европу. Сейчас же голоса об отправке в Украину иностранных войск раздаются из разных стран, поэтому коалиция была бы логичным шагом. В то же время не понятно, что именно имел в виду Макрон.

В марте издание Le Figaro назвало пять возможных вариантов использования французской армии в Украине. Три из них предусматривают непосредственное участие в боях с россиянами, в частности защиту Одессы от оккупантов. Впрочем, это не официальная информация.

В начале апреля во время интервью Владимир Зеленский сказал: не слышал от Макрона именно о введении войск НАТО в Украину. Даже если предположить, что Запад готов к этому, все равно там ждут, что Украина попросит о введении войск. А это рискованный шаг: если бы Зеленский призвал разные государства отправить их войска в Украину, этим могла бы воспользоваться Россия, чтобы остановить западную помощь. Тогда президент очертил возможность иностранных граждан вступить в ряды ВСУ разве что добровольцами.

В том же интервью Зеленский назвал предложения Макрона: миссия НАТО может тренировать украинских солдат в стране, в Украине можно создать подземные хабы, чтобы ремонтировать западную технику, представители НАТО могут стоять на границе.