"Польша несет наибольшее бремя": Туск объяснил нежелание отправлять войска в Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша несет наибольшее бремя среди европейский стран из-за войны в Украине. Он отметил, что именно Польша обеспечивает усиленную оборону границ НАТО с Россией и Беларусью.

Об этом Туск заявил после двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондентка 24 Канала.

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Что сказал Туск после отказа отправить войска в Украину

По словам Туска, Польша помогает Украине как военно, так и финансово. Кроме того, Польша является "едва ли не единственным центром помощи Украине в этом масштабе". Польский премьер отметил, что поддержка Украины может гарантировать безопасность для Польши, Франции и всей Европы.

Я хотел бы, чтобы это дошло до всех политиков в Европе, а также в Киеве, что Польша также взяла на себя бремя защиты границы НАТО, всего Европейского Союза и границы НАТО с Беларусью и Россией. Сейчас мы инвестируем 4,7% ВВП в оборону,

– сказал Туск.

Он отметил, что эти средства идут не только на оборону Польши, но и "оборону НАТО и всей Европы на чувствительных границах с Россией и Беларусью".

Заметим, что после отказа Туска Эммануэль Макрон заявил, что Польша сама должна решать отправлять ли миротворческие войска в Украину. Он добавил, что никто, кроме Франции, не будет решать, что Франция будет делать – то же касается и Польши.