Войска России атаковали Черкасскую область: в регионе слышны взрывы

В Черкасской области утром 13 декабря прогремели взрывы. Россияне продолжают обстрел украинских городов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Черкассы.

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Черкасская область оказалась под ударом

Утром 13 декабря в Черкасской области было громко. Воздушная тревога началась 12 декабря в 17:29. Командование Воздушных сил сообщило, что россияне атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками и ракетами.

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Утром 13 декабря в 07:27 глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец проинформировал население о ракетной опасности. Через полчаса местные жители услышали взрывы в регионе.

Ракеты из Черкасской области направляются в Киевскую область,

– подчеркнули в Воздушных силах.

К слову, Россия массированно атакует украинские города с применением различных видов вооружений. Утром состоялись пуски с бомбардировщиков Ту-95. Кроме того, в воздушном пространстве находятся "Калибры".

Ранее также сообщалось о взрывах во Львовской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях. Громко было и в Ивано-Франковской области.