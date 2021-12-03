Войска России на границе с Украиной вызывают серьезное беспокойство, – американский генерал
Источник:Aljazeera
Американский генерал Марк Милли заявил, что действия России вблизи границ Украины вызывают серьезное беспокойство. По его словам, вторжение может дестабилизировать ситуацию в мире.
Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США отметил, что российская риторика "становится все более жесткой". Об этом он сообщил во время полета из Сеула в Вашингтон.
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Если россияне совершат открытый акт военной агрессии против национального государства, независимого с 1991 года, на карту будут поставлены важные интересы нацбезопасности Соединенных Штатов и стран-членов НАТО,
– сказал офицер.
Марк Милли рассказал, что американская разведка сейчас "отслеживает все и сейчас там достаточно информации", чтобы можно было отметить, что действия России вызывают серьезное беспокойство.Обратите внимание! По данным издания Politico, США могут увеличить военную помощь Украине на 50 миллионов долларов. Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили увеличить финансирование на вооружение Украины с 300 до 350 миллионов долларов. Деньги должны пойти на закупку "вооружений для сдерживания агрессии России".
Российские войска возле Украины: что известно
- Еще в октябре американские издания предостерегли, что Россия наращивает военные мощности у украинской границы. В подтверждение этому продемонстрировали, в частности, фото со спутника.
- В конце ноября в украинском Минобороны заявили, что угроза российского вторжения в Украину является вполне реальной. В то же время там заверили, что ВСУ готовы к любому сценарию.
- Министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству на заседании Рады 3 декабря сообщил, что сейчас у наших границ дислоцируются 94,3 тысячи российских военных.