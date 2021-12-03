Войска России на границе с Украиной вызывают серьезное беспокойство, – американский генерал

Американский генерал Марк Милли заявил, что действия России вблизи границ Украины вызывают серьезное беспокойство. По его словам, вторжение может дестабилизировать ситуацию в мире.

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США отметил, что российская риторика "становится все более жесткой". Об этом он сообщил во время полета из Сеула в Вашингтон.

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Если россияне совершат открытый акт военной агрессии против национального государства, независимого с 1991 года, на карту будут поставлены важные интересы нацбезопасности Соединенных Штатов и стран-членов НАТО,

– сказал офицер.

Марк Милли рассказал, что американская разведка сейчас "отслеживает все и сейчас там достаточно информации", чтобы можно было отметить, что действия России вызывают серьезное беспокойство.

Российские войска возле Украины: что известно

Еще в октябре американские издания предостерегли, что Россия наращивает военные мощности у украинской границы. В подтверждение этому продемонстрировали, в частности, фото со спутника.

В конце ноября в украинском Минобороны заявили, что угроза российского вторжения в Украину является вполне реальной. В то же время там заверили, что ВСУ готовы к любому сценарию.

Министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству на заседании Рады 3 декабря сообщил, что сейчас у наших границ дислоцируются 94,3 тысячи российских военных.