Может ли Трамп звонком Путину завершить войну: разговор с ветераном армии США

Дональд Трамп в предвыборной кампании и после победы на выборах обещал завершить войну за 24 часа. Но сделать это не так просто, ведь Владимиру Путину война нужна, чтобы держать власть в России.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил ветеран армии США Райан МакБет, предположив, что Дональд Трамп призовет к прекращению огня, а затем предоставит Украине столько оружия, сколько будет возможно. Также он убежден, что рано или поздно войска США и НАТО вмешаются в войну против России.

Интересно Трамп скоро назначит спецпосланника для переговоров по войне в Украине, – Fox News

Путину нужно только одно

Украина нанесла удар по Каспийскому флоту России, который находится на расстоянии более 1000 километров вглубь России. Были поражены несколько кораблей. Как можете на это отреагировать? Ведь Украина бьет Россию вопреки всему.

Это действительно поражает, как Украина разработала технологии, в частности абсолютно уникальные технологии беспилотных надводных дронов, технологии беспилотных воздушных дронов, которые способны наносить удары по России далеко в тылу врага. Украинцы развили эти технологии с нуля только за последние более 2,5 лет, которые борется.

Украинский народ – это те самые люди, которые наливали бензин в бутылки из-под пива и оставляли их в ящиках из-под молока на автостанциях с инструкциями для уничтожения российской техники. Это все показывает, что украинцы – люди, которых никому не удастся победить.

Северокорейские военные впервые вступили в боевые действия в Курской области, сообщает Reuters. Также они впервые оказались под обстрелами Украины, по данным украинской военной разведки. Каково ваше мнение по этому поводу?

Я могу вам сказать, что рано или поздно мы начнем видеть этих солдат на поле боя. Северная Корея имеет одну вещь, которую хочет Россия – это солдаты. Мы имеем ситуацию, когда впервые в истории Северная Корея имеет что-то, чего хочет Россия.

По этому соглашению Россия получает северокорейских солдат, а Северная Корея получает такие вещи как технологии для изготовления вооружений, спутниковые технологии, которые они не могут развивать дома. Я не верю, что Владимир Путин хоть немного беспокоится о КНДР, но ему нужны солдаты. Это все, что у него на цели.

Относительно того, хорошо ли будут воевать эти солдаты – увидим. Насколько я понимаю, были ситуации, когда некоторые из этих солдат случайно стреляли по россиянам, поэтому не похоже, что это тот качественный тип спецназа, который мы думали, они на самом деле собираются отправить на передовую.

Скоро на фронте будет затишье

Вы только что упомянули о спецназовцах КНДР. Было много сообщений о том, что им по 20 лет, это молодые люди. Как мы можем вообще называть их спецназовцами, если они не участвовали в крупных зарубежных операциях ни разу до этого?

Собственно, для них спецназ может быть не похожим на американских спецназовцев, которые занимаются борьбой с терроризмом, когда они прыгают с парашютом и помогают создать ополчение. Примерно так делают американские спецназовцы.

Думаю, что эти северокорейские спецназовцы могут быть больше похожи на ударные отряды, и поэтому они лучше финансированы, лучше обучены и лучше накормлены. Вот что они могут иметь в виду под спецназом. В том смысле, что они особенные, потому что они не выполняют сельскохозяйственные работы, как любое другое подразделение в Северной Корее.

Поэтому это может быть их обоснованием, чтобы называть это спецназом. Это могут быть люди в возрасте 20 лет, но, возможно, это люди из высокопоставленных семей режима, которых они знают, и поэтому будут относиться к этим детям лучше. Поэтому у них просто другое определение того, что такое спецназ.

Похоже, Путин пытается быть осторожным, ведь он еще не ввел войска Северной Кореи в Украину. Поскольку они ведут боевые действия в Курской области России, о чем это может свидетельствовать?

Собственно, я мог бы отметить, что Путин не хочет какой-либо ситуации, когда северокорейские войска могли бы быть захваченными в плен Украиной, а потом их допросили бы южнокорейские солдаты. Я совсем не удивлюсь, если Южная Корея имеет переводчиков или следователей в Украине по состоянию на этот момент, на случай, если они кого-то захватят. Потому что Южная Корея хотела бы получить информацию о том, какая ситуация сейчас в армии Северной Кореи.

Возможно, они не хотят, а может быть, что у России недостаточно войск, чтобы фактически вернуть Курск. Также может быть, что они не хотят, чтобы КНДР была где-то на юге, где теоретически они могут быть захвачены в операции против Украины. Или это могла быть простая ситуация в том смысле, что это было самое простое место для их перемещения или место, которое имело наибольшую потребность в войсках.

Так что, это одна из этих трех вещей. Вероятнее всего, номер три – простая ситуация, когда им нужны войска именно там.

Довольно скоро должно наступить затишье во фронтовых боях. Мы приближаемся к зиме, поэтому они, возможно, пока не принесут большой пользы на юге, но они могут пригодиться в Курске, где России достаточно трудно вернуть этот конкретный район.

Что может привести к революции в России

Каким вы видите результат сотрудничества между Россией и КНДР? Считаете ли вы, что Ким Чен Ын мог бы продолжить развертывание еще большего количества солдат в России и Украине? И какие есть риски для Путина и Ким Чен Ына, которые продолжают это делать?

Я, конечно, думаю, что Северная Корея может продолжать это делать, пока им будет выгодно отправлять войска. Это означает, что они получают дешевую нефть из России, технологии для оружия и спутниковые технологии. Пока это соглашение все еще действует.

Думаю, КНДР имеет армию численностью 1 миллион 400 тысяч человек. Это много людей, чтобы как-то перебросить на западный фронт. Я могу сказать вам, что одно из последствий, которое вы можете на самом деле увидеть, это то, что такая страна, как Южная Корея, вмешивается в ситуацию таким образом, что они либо отправляют войска, или системы вооружений. И это не обязательно то, чего хочет Россия.

Ведь это фактически может осложнить борьбу против Украины, если другие страны станут на вашу сторону, например Южная Корея, которая может отправить войска или дать больше оружия. Так что это просчитанный риск.

Это может свидетельствовать о том, что Россия действительно имеет определенные проблемы с набором новобранцев, потому что не забывайте, что долгое время Россия имела соглашение с их элитами, мол, делайте все, что хотите, но не трогайте наших детей. Если будет мобилизация, где детей, подростков из Санкт-Петербурга и Москвы начнут призывать, тогда это может стать началом революции. Так что это может стать конечным результатом, если Россия не использует эти северокорейские войска.

"Рано или поздно войска США вмешаются в войну"

Как, по вашему мнению, Запад и США должны реагировать на эту эскалацию? Потому что мы пока не увидели никакой реакции.

В идеале, США должны предоставить столько систем вооружений, сколько возможно доставить в Украину этой железной дорогой в Польше. Это было бы идеально.

Я могу сказать несколько вещей о том, как США должны реагировать. Мы должны ответить размещением на территории Украины ракетных систем, которыми управляли бы американские солдаты. Мы должны закрыть небо над Украиной. Есть много вещей, но одна из самых безопасных вещей, которую мы могли бы сделать – это доставить в Украину еще больше систем вооружения этой железной дорогой.

Польша и Франция говорили о том, чтобы отправить войска в Украину для обустройства боевых позиций или выполнения логистических функций. США рано или поздно будут втянуты в эту войну.

Пример – два года назад мы были в 1939 году, сейчас 1941 год. Для Европы Вторая мировая война началась в 1939, но для американцев в 1941. Рано или поздно мы вмешаемся и мы можем с таким же успехом вмешаться на наших условиях, а не тогда, когда эти условия нам навяжут.

Вы имеете в виду, что США могут быть втянуты в эту войну, несмотря на то, что произойдет в Украине, например, 100% они будут вовлечены сегодня, завтра или в будущем?

Я думаю, что почти наверняка силы НАТО будут втянуты в войну, потому что рано или поздно Россия запустит ракету в сторону Львова, которая случайно влетит в Польшу, а потом попадет в детский сад. И я думаю, единственная причина, почему американские войска сейчас находятся в Польше, это не дать полякам возможности взять дело в свои руки и зайти в Украину для помощи.

Рано или поздно заблудившаяся ракета,, влетит в детский сад в Польше, или какой-то из российских диверсионных усилий на самом деле уничтожит самолет в полете, что они уже пытались сделать, но Германия поймала россиян, которые пробовали установить бомбы на самолеты.



Военные НАТО / Getty Images

Или Россия совершит диверсию на каком-то заводе, и несколько человек убьют. Или они начнут кибератаку, и больница пострадает, и люди погибнут, потому что генераторы не могли включиться, а люди были на аппарате искусственной вентиляции легких.

Итак, рано или поздно НАТО вмешается, и мы, вероятно, должны вмешаться на наших собственных условиях, а не тогда, когда эти условия нам навяжут.

Именно сейчас бесполетная зона над Украиной может реально сработать

У нас была дискуссия с вице-маршалом авиации Королевских ВВС в отставке Шоном Беллом. Он сказал, что бесполетная зона в Украине, введенная НАТО, станет разрушительной для российских военных усилий и для России. Согласны ли вы с этим?

Абсолютно. В этом есть риски. 2,5 года назад я говорил, что мы не можем просто установить бесполетную зону. Очень легко такое спрашивать тех, кому на самом деле не нужно это реализовывать. Однако прошло около 2,5 лет. Мы видели возможности России. Мы знаем гораздо больше о возможностях России. Россия также истощила свои самолеты, и мы видели истощение в их противовоздушной обороне.

Поэтому я считаю, что было бы безопаснее установить бесполетную зону со стороны НАТО. И я могу легко увидеть, как Россия решает не настаивать на этом и не пытаться форсировать эту бесполетную зону, потому что имеет сейчас очень ограниченное количество самолетов. Российское авиационное производство не то что могло бы быть. Думаю, они производят, возможно, от 25 до 50 самолетов в год, поэтому не могут себе позволить, чтобы какой-то самолет сбили.

Когда вы противостоите, возможно, одной из самых технически продвинутых коалиций самолетов в мире будет проще держать самолеты на земле, подобно тому, что сделал Саддам Хусейн, когда узнал об американских военно-воздушных силах, о коалиционных воздушных силах. Поэтому так, я вижу, что бесполетная зона претерпела бы огромное влияние, если бы она была введена НАТО.

Может ли Трамп позвонить Путину и завершить войну

Дональд Трамп победил Камалу Харрис на президентских выборах США. Также республиканцы получили большинство в Сенате и могут получить большинство в Палате представителей. Что вы думаете о результатах выборов? Вы шокированы?

Нет, не совсем. Интересно то, что в США мы имеем две партии, и Демократическая партия – это партия, которая только что потеряла Белый дом, а Республиканская партия пришла к власти.

Долгое время Демократическая партия была сосредоточена на элитах страны. Они потеряли из виду рядовых людей, которые занимаются экономикой, ценами на бензин и продукты питания. Демократы говорят, мол, с экономикой все в порядке. Возможно, потому, что это их устраивает, но для среднестатистического американца, которому ежедневно приходится отвозить своих детей в школу, это ненормально.

Я нахожусь в городе Берлингейм, штат Калифорния, что за пределами Сан-Франциско. Берлингейм, пожалуй, самый богатый город страны на душу населения по количеству горожан. В Берлингейме есть магазин Apple. Чтобы показать, насколько это важно, во всем Нью-Йорке есть 6 магазинов Apple, которые обслуживают около 8 миллионов человек, и есть один магазин Apple в Берлингейме. Это небольшой городок, и это якобы показывает количество денег в этом городе.

Люди в Берлингейме, наверное, были очень удивлены результатами выборов, но каждый второй американец, который живет не в очень богатом городе, видимо, совсем не удивился.

The Wall Street Journal сообщила, что некоторые советники Трампа предлагали заморозить войну и создать демилитаризованную зону. Также, по мнению некоторых людей, близких к Трампу, европейские войска могут быть развернуты в Украине, чтобы проверить выполнение этого "мирного договора". Верите ли вы, что Трампу было бы так легко и просто позвонить Путину и закончить войну за 24 часа?

Нет, не верю по нескольким причинам. Прежде всего Владимиру Путину нужна война, он должен держать свою нацию в вечной войне, чтобы остаться у власти. Как только они прекращают производить военные компоненты, то "колеса" отрываются от российской экономики. И это будет очень-очень плохо для России, поэтому она должна находиться в состоянии вечной войны, вечной мобилизации.

На самом деле я не думаю, что Россия согласится на какое-то мирное соглашение, несмотря ни на что. Я знаю, что когда дело доходит до президента Трампа, его самый большой страх – это не Россия, а Китай. И я уже говорил ранее, что Китай следит за тем, что происходит в Украине. И если мы не можем поддержать страну, которая имеет железнодорожную линию в Польшу, мы не поддержим Тайвань, который расположен на расстоянии около 10 тысяч километров от Китая.



Дональд Трамп / Getty Images

Существует проблема больших расстояний в Тихом океане, где нужно обеспечить возможность перемещения поставок из США или из Франции, Великобритании, Канады, Австралии и всех стран, которые являются частью коалиции для защиты Тайваня. Все эти поставки нужно доставить до Тайваня.

Поэтому Китай следит за тем, что происходит в Украине. Они собираются принять решение о вторжении на Тайвань в 2027 или 2028 году, исходя из того, как мы будем действовать в Украине. Итак, как по мне, президент Трамп призовет к определенному прекращению огня, а потом предоставит Украине столько оружия, сколько будет возможно.

Они называют это "теорией дикобраза", чтобы вооружить Украину до зубов, чтобы Россия не могла бы решиться снова вторгнуться. Но я не думаю, что Трамп сможет позвонить Путину и сказать, что нужно остановить войну прямо сейчас. Не думаю, что это будет так просто.

Что будет после того, как Владимир Путин скажет, что не будет делать этого?

Президент Трамп очень эмоциональный человек. Ему нравится заключать сделки. Он говорит, мол, собирается договориться, заключить соглашение между Украиной и Россией. Я легко себе могу представить, что может произойти обратное и тогда Трамп скажет, мол, если соглашения не будет, то я предоставлю Украине кучу систем вооружений, и позволю атаковать территорию России с помощью них.

Вот так может действовать Трамп. Не забывайте, что президент Трамп – это серьезная личность, и он может быть очень эмоциональным. Он не забывает ничего, и если кто-то не реагирует положительно на то, что он говорит, в частности Путин, он точно может оказаться на плохой стороне ракеты Storm Shadow.

Как Трамп может помочь Украине выиграть

Ожидаете ли вы положительного сценария, когда Трамп предоставит Украине помощь по безопасности, пока обе стороны не смогут добросовестно вести переговоры, достичь нормального соглашения на подходящих для Украины условиях?

Да, это возможно, поскольку он делал это раньше. Когда президент Барак Обама посылал приборы ночного видения, именно президент Трамп прислал ракеты Javelin, не так ли? Нет лучшего друга, нет худшего врага.

Если вы решите стать другом Соединенных Штатов, мы поддержим вас. Но если вы решите выступить против, то у вас возникнет большая проблема в виде ракет Javelin. Когда президент Трамп почувствует, что ему не оказали должного уважения, тогда поезда, полные ракет, будут прибывать в Украину через Польшу.

МИД России заявил, что они будут преследовать свои цели, независимо от того, кто будет у власти в Белом доме. Также представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп не остановит войну. Не видите ли вы в этом признаки, что российская сторона не хотела бы вести переговоры без какого-либо давления на них?

Россия еще не достигла своих целей, поэтому я не понимаю, как война может остановиться. России нужно захватить всю Украину и превратить ее в марионеточное государство вроде Беларуси. После Украины они хотят захватить страны Балтии, потом захотят Польшу. И это уменьшает границу России с Западом, думаю, с 1600 до 200 миль. Идея заключается в том, что они хотят захватить определенные страны на Западе или превратить их в государства-марионетки. Они хотят создания буферной зоны.

Также считаю, что России будет труднее атаковать Украину без иранского оружия. И одна из вещей, которая не нравится президенту Трампу, это отношение Ирана к США. Трамп будет строже с Ираном, чем нынешний президент (Джо Байден – 24 Канал), и выведет из строя определенные иранские заводы, которые поставляют системы вооружений России.

С "Шахедами" это не сработает, потому что Россия строит свой собственный беспилотник. Но есть ракетные системы, которые Иран передает России. Поэтому Трамп мог бы легко уничтожить эти заводы по производству ракет, чтобы предотвратить получение Ираном денег или нефти из России, чтобы еще больше лишить Иран денег, необходимых для работы их экономики. Поэтому, даже если Россия захочет продолжать свою агрессивную войну, ей придется делать это, возможно, без помощи Ирана.

Кто в команде Трампа может заниматься вопросами Украины

Кто может быть приобщен к команде Трампа, в частности консультировать его по Украине?

Одним из этих людей может быть Майк Помпео, который очень хорошо осознает статус России как государства, которое продуцирует дезинформацию. Он является членом правления компании по выявлению дезинформации, с которой я уже работал ранее.

Если Майк Помпео будет в кабинете Трампа в какой-то роли, он, безусловно, будет голосом разума и сторонником Украины. Он знает, насколько важно убедиться, что Украина получает оружие, которое ей нужно.

Всегда хорошо поддерживать демократию, особенно такую молодую как Украина. Также демонстрируем Китаю нашу решительность, поэтому решаем 2 проблемы сразу. А что нравится бизнесмену? Бизнесмену нравится выгода. Итак, если вы можете получить 2 преимущества, а не 1, то почему бы и нет?