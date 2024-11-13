Таку думку у розмові з 24 Каналом озвучив ветеран армії США Раян МакБет, припустивши, що Дональд Трамп закличе до припинення вогню, а потім надасть Україні стільки зброї, скільки буде можливо. Також він переконаний, що рано чи пізно війська США та НАТО втрутяться у війну проти Росії.

Цікаво Трамп скоро призначить спецпосланця для переговорів щодо війни в Україні, – Fox News

Путіну потрібно лише одне

Україна завдала удару по Каспійському флоту Росії, який перебуває на відстані понад 1000 кілометрів вглиб Росії. Були уражені кілька кораблів. Як можете на це відреагувати? Адже Україна б'є Росію всупереч усьому.

Це справді вражає, як Україна розробила технології, зокрема абсолютно унікальні технології безпілотних надводних дронів, технології безпілотних повітряних дронів, які здатні завдавати ударів по Росії далеко в тилу ворога. Українці розвинули ці технології з нуля лише за останні понад 2,5 роки, які бореться.

Український народ – це ті самі люди, які наливали бензин у пляшки з-під пива і залишали їх у ящиках з-під молока на автостанціях з інструкціями для знищення російської техніки. Це все показує, що українці – люди, яких нікому не вдасться перемогти.

Північнокорейські військові вперше вступили в бойові дії в Курській області, повідомляє Reuters. Також вони вперше опинилися під обстрілами України, за даними української воєнної розвідки. Яка ваша думка щодо цього?

Я можу вам сказати, що рано чи пізно ми почнемо бачити цих солдатів на полі бою. Північна Корея має одну річ, яку хоче Росія – це солдати. Ми маємо ситуацію, коли вперше в історії Північна Корея має щось, чого хоче Росія.

За цією угодою Росія отримує північнокорейських солдатів, а Північна Корея отримує такі речі як технології для виготовлення озброєнь, супутникові технології, які вони не можуть розвивати вдома. Я не вірю, що Владімір Путін хоч трохи турбується про КНДР, але йому потрібні солдати. Це все, що в нього на меті.

Щодо того, чи добре воюватимуть ці солдати – побачимо. Наскільки я розумію, були ситуації, коли деякі з цих солдатів випадково стріляли по росіянах, тому не схоже, що це той якісний тип спецназу, який ми думали, вони насправді збираються відправити на передову.

Скоро на фронті буде затишшя

Ви щойно згадали про спецпризначенців КНДР. Було багато повідомлень про те, що їм по 20 років, це молоді люди. Як ми можемо взагалі називати їх спецназівцями, якщо вони не брали участі у великих закордонних операціях жодного разу до цього?

Власне, для них спецназ може бути не схожим на американських спецпризначенців, які займаються боротьбою з тероризмом, коли вони стрибають з парашутом і допомагають створити ополчення. Приблизно так роблять американські спецназівці.

Думаю, що ці північнокорейські спецназівці можуть бути більше схожі на ударні загони, і тому вони краще фінансовані, краще навчені й краще нагодовані. Ось що вони можуть мати на увазі під спецназом. У тому сенсі, що вони особливі, бо вони не виконують сільськогосподарські роботи, як будь-який інший підрозділ в Північній Кореї.

Тож це може бути їхнім обґрунтуванням, аби називати це спецназом. Це можуть бути люди у віці 20 років, але, можливо, це люди з високопоставлених сімей режиму, яких вони знають, і тому ставитимуться до цих дітей краще. Тому у них просто інше визначення того, що таке спецназ.

Схоже, Путін намагається бути обережним, адже він ще не ввів війська Північної Кореї в Україну. Оскільки вони ведуть бойові дії в Курській області Росії, про що це може свідчити?

Власне, я міг би зазначити, що Путін не хоче будь-якої ситуації, коли північнокорейські війська могли б бути захопленими в полон Україною, а потім їх допитали б південнокорейські солдати. Я зовсім не здивуюся, якщо Південна Корея має перекладачів або слідчих в Україні станом на цей момент, на випадок, якщо вони когось захоплять. Тому що Південна Корея хотіла б отримати інформацію про те, яка ситуація зараз в армії Північної Кореї.

Можливо, вони не хочуть, а може бути, що у Росії недостатньо військ, щоб фактично повернути Курськ. Також може бути, що вони не хочуть, щоб КНДР була десь на півдні, де теоретично вони можуть бути захоплені в операції проти України. Або це могла бути проста ситуація в тому сенсі, що це було найпростіше місце для їх переміщення або місце, яке мало найбільшу потребу у військах.

Отже, це одна з цих трьох речей. Найімовірніше, номер три – проста ситуація, коли їм потрібні війська саме там.

Досить скоро має настати затишшя у фронтових боях. Ми наближаємося до зими, тому вони, можливо, поки що не принесуть великої користі на півдні, але вони можуть стати в пригоді в Курську, де Росії досить важко повернути цей конкретний район.

Що може призвести до революції в Росії

Яким ви бачите результат співпраці між Росією та КНДР? Чи вважаєте ви, що Кім Чен Ин міг би продовжити розгортання ще більшої кількості солдатів у Росії та Україні? І які є ризики для Путіна та Кім Чен Ина, які продовжують це робити?

Я, звичайно, думаю, що Північна Корея може продовжувати це робити, поки їм буде вигідно відправляти війська. Це означає, що вони отримують дешеву нафту з Росії, технології для зброї та супутникові технології. Поки ця угода все ще діє.

Думаю, КНДР має армію чисельністю 1 мільйон 400 тисяч людей. Це багато людей, щоб якось перекинути на західний фронт. Я можу сказати вам, що один з наслідків, який ви можете насправді побачити, це те, що така країна, як Південна Корея, втручається в ситуацію в такий спосіб, що вони або відправляють війська, або системи озброєнь. І це не обов'язково те, чого хоче Росія.

Адже це фактично може ускладнити боротьбу проти України, якщо інші країни стануть на ваш бік, як-от Південна Корея, яка може відправити війська чи дати більше зброї. Так що це прорахований ризик.

Це може свідчити про те, що Росія дійсно має певні проблеми з набором новобранців, бо не забувайте, що довгий час Росія мала угоду з їхніми елітами, мовляв, робіть все, що хочете, але не чіпайте наших дітей. Якщо буде мобілізація, де дітей, підлітків із Санкт-Петербурга і Москви почнуть призивати, тоді це може стати початком революції. Тож це може стати кінцевим наслідком, якщо Росія не використає ці північнокорейські війська.

"Рано чи пізно війська США втрутяться у війну"

Як, на вашу думку, Захід та США мають реагувати на цю ескалацію? Тому що ми поки що не побачили жодної реакції.

В ідеалі, США повинні надати стільки систем озброєнь, скільки можливо доставити до України цією залізницею у Польщі. Це було б ідеально.

Я можу сказати кілька речей про те, як США повинні реагувати. Ми повинні відповісти розміщенням на території України ракетних систем, якими управляли б американські солдати. Ми повинні закрити небо над Україною. Є багато речей, але одна з найбезпечніших речей, яку ми могли б зробити – це доставити до України ще більше систем озброєння цією залізницею.

Польща та Франція говорили про те, щоб відправити війська до України для облаштування бойових позицій або виконання логістичних функцій. США рано чи пізно будуть втягнені в цю війну.

Приклад – два роки тому ми були в 1939 році, зараз 1941 рік. Для Європи Друга світова війна почалася в 1939, але для американців у 1941. Рано чи пізно ми втрутимося й ми можемо з таким же успіхом втрутитися на наших умовах, а не тоді, коли ці умови нам нав'яжуть.

Ви маєте на увазі, що США можуть бути втягнуті в цю війну, попри те, що станеться в Україні, наприклад, 100% вони будуть залучені сьогодні, завтра або в майбутньому?

Я думаю, що майже напевно сили НАТО будуть втягнуті у війну, тому що рано чи пізно Росія запустить ракету в бік Львова, яка випадково влетить у Польщу, а потім влучить у дитячий садок. І я думаю, єдина причина, чому американські війська зараз перебувають у Польщі, це не дати полякам можливості взяти справу у свої руки та зайти в Україну для допомоги.

Рано чи пізно ракета, що заблукала, влетить у дитячий садок у Польщі, або якесь з російських диверсійних зусиль насправді знищить літак у польоті, що вони вже намагалися зробити, але Німеччина спіймала росіян, які пробували встановити бомби на літаки.



Військові НАТО / Getty Images

Або Росія здійснить диверсію на якомусь заводі, і декілька людей вб'ють. Або вони почнуть кібератаку, і лікарня постраждає, і люди загинуть, тому що генератори не могли включитися, а люди були на апараті штучної вентиляції легень.

Отже, рано чи пізно НАТО втрутиться, і ми, вірогідно, повинні втрутитися на наших власних умовах, а не тоді, коли ці умови нам нав'яжуть.

Саме зараз безпольотна зона над Україною може реально спрацювати

У нас була дискусія з віцемаршалом авіації Королівських ВПС у відставці Шоном Беллом. Він сказав, що безпольотна зона в Україні, запроваджена НАТО, стане руйнівною для російських військових зусиль і для Росії. Чи згодні ви з цим?

Абсолютно. У цьому є ризики. 2,5 роки тому я говорив, що ми не можемо просто встановити безпольотну зону. Дуже легко таке питати тих, кому насправді не потрібно це реалізовувати. Однак минуло близько 2,5 років. Ми бачили можливості Росії. Ми знаємо набагато більше про можливості Росії. Росія також виснажила свої літаки, і ми бачили виснаження в їхній протиповітряній обороні.

Тому я вважаю, що було б безпечніше встановити безпольотну зону з боку НАТО. І я можу легко побачити, як Росія вирішує не наполягати на цьому і не намагатися форсувати цю безпольотну зону, тому що має зараз дуже обмежену кількість літаків. Російське авіаційне виробництво не те що могло б бути. Думаю, вони виробляють, можливо, від 25 до 50 літаків на рік, тому не можуть собі дозволити, щоб якийсь літак збили.

Коли ви протистоїте, можливо, одній з найбільш технічно просунутих коаліцій літаків у світі буде простіше тримати літаки на землі, подібно до того, що зробив Саддам Хусейн, коли дізнався про американські військово-повітряні сили, про коаліційні повітряні сили. Тому так, я бачу, що безпольотна зона зазнала б величезного впливу, якби вона була запроваджена НАТО.

Чи може Трамп подзвонити Путіну і завершити війну

Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс на президентських виборах США. Також республіканці отримали більшість у Сенаті та можуть отримати більшість у Палаті представників. Що ви думаєте про результати виборів? Ви шоковані?

Ні, не зовсім. Цікаво те, що у США ми маємо дві партії, і Демократична партія – це партія, яка щойно втратила Білий дім, а Республіканська партія прийшла до влади.

Довгий час Демократична партія була зосереджена на елітах країни. Вони втратили з поля зору пересічних людей, які переймаються економікою, цінами на бензин та харчові продукти. Демократи кажуть, мовляв, з економікою все гаразд. Можливо, тому, що це їх влаштовує, але для середньостатистичного американця, якому щодня доводиться відвозити своїх дітей до школи, це ненормально.

Я перебуваю в місті Берлінгейм, штат Каліфорнія, що за межами Сан-Франциско. Берлінгейм, мабуть, найбагатше місто країни на душу населення за кількістю містян. У Берлінгеймі є магазин Apple. Щоб показати, наскільки це важливо, у всьому Нью-Йорку є 6 магазинів Apple, які обслуговують близько 8 мільйонів людей, і є один магазин Apple у Берлінгеймі. Це невелике містечко, і це нібито показує кількість грошей в цьому місті.

Люди в Берлінгеймі, напевно, були дуже здивовані результатами виборів, але кожен другий американець, який живе не в дуже багатому місті, мабуть, зовсім не здивувався.

The Wall Street Journal повідомила, що деякі радники Трампа пропонували заморозити війну та створити демілітаризовану зону. Також, на думку деяких людей, близьких до Трампа, європейські війська можуть бути розгорнуті в Україні, щоб перевірити виконання цього "мирного договору". Чи вірите ви, що Трампу було б так легко та просто зателефонувати Путіну й закінчити війну за 24 години?

Ні, не вірю з кількох причин. Насамперед Владіміру Путіну потрібна війна, він повинен тримати свою націю у вічній війні, щоб залишитися при владі. Щойно вони припиняють виробляти військові компоненти, то "колеса" відриваються від російської економіки. І це буде дуже-дуже погано для Росії, тому вона має перебувати у стані вічної війни, вічної мобілізації.

Насправді я не думаю, що Росія погодиться на якусь мирну угоду, незважаючи ні на що. Я знаю, що коли справа доходить до президента Трампа, його найбільший страх – це не Росія, а Китай. І я вже говорив раніше, що Китай стежить за тим, що відбувається в Україні. І якщо ми не можемо підтримати країну, яка має залізничну лінію до Польщі, ми не підтримаємо Тайвань, який розташований на відстані близько 10 тисяч кілометрів від Китаю.



Дональд Трамп / Getty Images

Існує проблема великих відстаней у Тихому океані, де потрібно забезпечити можливість переміщення постачань зі США або з Франції, Великої Британії, Канади, Австралії та всіх країн, які є частиною коаліції для захисту Тайваню. Усі ці постачання потрібно доставити аж до Тайваню.

Тож Китай стежить за тим, що відбувається в Україні. Вони збираються ухвалити рішення про вторгнення на Тайвань у 2027 або 2028 році, виходячи з того, як ми будемо діяти в Україні. Отже, як на мене, президент Трамп закличе до певного припинення вогню, а потім надасть Україні стільки зброї, скільки буде можливо.

Вони називають це "теорією дикобраза", щоб озброїти Україну до зубів, аби Росія не могла б наважитися знову вдертися. Але я не думаю, що Трамп зможе зателефонувати Путіну і сказати, що потрібно зупинити війну прямо зараз. Не думаю, що це буде так просто.

Що буде після того, як Владімір Путін скаже, що не робитиме цього?

Президент Трамп дуже емоційна людина. Йому подобається укладати угоди. Він каже, мовляв, збирається домовитися, укласти угоду між Україною та Росією. Я легко собі можу уявити, що може статися зворотне й тоді Трамп скаже, мовляв, якщо угоди не буде, то я надам Україні купу систем озброєнь, і дозволю атакувати територію Росії за допомогою них.

Ось так може діяти Трамп. Не забувайте, що президент Трамп – це серйозна особистість, і він може бути дуже емоційним. Він не забуває нічого, і якщо хтось не реагує позитивно на те, що він каже, зокрема Путін, він точно може опинитися на поганій стороні ракети Storm Shadow.

Як Трамп може допомогти Україні виграти

Чи очікуєте ви позитивного сценарію, коли Трамп надасть Україні безпекову допомогу, поки обидві сторони не зможуть сумлінно вести переговори, досягти нормальної угоди на відповідних для України умовах?

Так, це можливо, оскільки він робив це раніше. Коли президент Барак Обама надсилав прилади нічного бачення, саме президент Трамп надіслав ракети Javelin, чи не так? Немає кращого друга, немає гіршого ворога.

Якщо ви вирішите стати другом Сполучених Штатів, ми підтримаємо вас. Але якщо ви вирішите виступити проти, то у вас виникне велика проблема у вигляді ракет Javelin. Коли президент Трамп відчує, що йому не надали належної поваги, тоді потяги, повні ракет, прибуватимуть в Україну через Польщу.

МЗС Росії заявило, що вони переслідуватимуть свої цілі, незалежно від того, хто буде при владі в Білому домі. Також речник російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Дональд Трамп не зупинить війну. Чи не вбачаєте ви в цьому ознаки, що російська сторона не хотіла б вести переговори без будь-якого тиску на них?

Росія ще не досягла своїх цілей, тому я не розумію, як війна може зупинитися. Росії потрібно захопити всю Україну й перетворити її на маріонеткову державу на кшталт Білорусі. Після України вони хочуть захопити країни Балтії, потім захочуть Польщу. І це зменшує кордон Росії із Заходом, думаю, з 1600 до 200 миль. Ідея полягає в тому, що вони хочуть захопити певні країни на Заході або перетворити їх на держави-маріонетки. Вони хочуть створення буферної зони.

Також вважаю, що Росії буде важче атакувати Україну без іранської зброї. І одна з речей, яка не подобається президенту Трампу, це ставлення Ірану до США. Трамп буде суворіший з Іраном, ніж нинішній президент (Джо Байден – 24 Канал), і виведе з ладу певні іранські заводи, які постачають системи озброєнь Росії.

З "Шахедами" це не спрацює, тому що Росія будує свій власний безпілотник. Але є ракетні системи, які Іран передає Росії. Тому Трамп міг би легко знищити ці заводи з виробництва ракет, щоб запобігти отриманню Іраном грошей або нафти з Росії, щоб ще більше позбавити Іран грошей, необхідних для роботи їхньої економіки. Тож, навіть якщо Росія захоче продовжувати свою агресивну війну, їй доведеться робити це, можливо, без допомоги Ірану.

Хто у команді Трампа може займатися питаннями України

Хто може бути долучений до команди Трампа, зокрема консультувати його щодо України?

Одним з цих людей може бути Майк Помпео, який дуже добре усвідомлює статус Росії як держави, яка продукує дезінформацію. Він є членом правління компанії з виявлення дезінформації, з якою я вже працював раніше.

Якщо Майк Помпео буде в кабінеті Трампа в якійсь ролі, він, безумовно, буде голосом розуму і прихильником України. Він знає, наскільки важливо переконатися, що Україна отримує зброю, яка їй потрібна.

Завжди добре підтримувати демократію, особливо таку молоду як Україна. Також демонструємо Китаю нашу рішучість, тому розв'язуємо 2 проблеми відразу. А що подобається бізнесмену? Бізнесмену подобається вигода. Отже, якщо ви можете отримати 2 переваги, а не 1, то чому б і ні?