Войска выполняют задачи, сохраняем максимум жизней, – Зеленский о ситуации на Курщине
В среду, 12 марта, Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области. Украинские военные продолжают выполнять задачи на территории России.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины. Заявление появилось на фоне сообщений СМИ о выводе украинских войск с этого направления.
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Что сказал Зеленский
По словам президента, противник пытается максимально давить на украинских бойцов, а наше военное командование "делает то, что и должно делать".
Наши войска на территории Курской области выполняют задачи. Сохраняем максимум жизней наших воинов,
– отметил Зеленский.
Он добавил, что действия российской стороны в последующие дни понятны – "поднимать градус" враг планирует не только на Курском направлении.
Перед любым форматом дипломатии Россия прибегает к своей "методичке", поэтому не исключено и запугивание ядерного характера.
Какова ситуация в Курской области
Напомним, 12 марта ресурс DeepState обновил карту. На ней город Суджа находится почти под полным контролем россиян – с серой зоной на западе и севере. Однако в Генеральном штабе ВСУ ситуацию пока не комментировали.
Заход противника в город также подтвердил один из украинских военных, чье подразделение находится на направлении. Боец рассказал, что в Судже продолжаются бои.
По словам секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко, полного выхода ВСУ из Суджи сейчас нет. Россияне зашли в часть города за рекой, ситуация сложная.
Кроме того, аналитики отметили, что враг оккупировал 3 населенных пункта Курской области: Махновку, Замостье и Казачью Локню.