Войска выполняют задачи, сохраняем максимум жизней, – Зеленский о ситуации на Курщине

В среду, 12 марта, Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области. Украинские военные продолжают выполнять задачи на территории России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины. Заявление появилось на фоне сообщений СМИ о выводе украинских войск с этого направления.

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Что сказал Зеленский

По словам президента, противник пытается максимально давить на украинских бойцов, а наше военное командование "делает то, что и должно делать".

Наши войска на территории Курской области выполняют задачи. Сохраняем максимум жизней наших воинов,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что действия российской стороны в последующие дни понятны – "поднимать градус" враг планирует не только на Курском направлении.

Перед любым форматом дипломатии Россия прибегает к своей "методичке", поэтому не исключено и запугивание ядерного характера.

Какова ситуация в Курской области

Напомним, 12 марта ресурс DeepState обновил карту. На ней город Суджа находится почти под полным контролем россиян – с серой зоной на западе и севере. Однако в Генеральном штабе ВСУ ситуацию пока не комментировали.

Заход противника в город также подтвердил один из украинских военных, чье подразделение находится на направлении. Боец рассказал, что в Судже продолжаются бои.

По словам секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко, полного выхода ВСУ из Суджи сейчас нет. Россияне зашли в часть города за рекой, ситуация сложная.

Кроме того, аналитики отметили, что враг оккупировал 3 населенных пункта Курской области: Махновку, Замостье и Казачью Локню.