Участвуют ли солдаты КНДР в войне против Украины: в Евросоюзе впервые прокомментировали

Европейский Союз не имеет доказательств присутствия военных из Северной Кореи на территории Украины. Однако в ЕС продолжают следить за развитием событий.

Об этом заявил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, сообщает 24 Канал. Стоит отметить, что ранее журналисты The Guardian утверждали, что военнослужащие северокорейской армии могли участвовать в войне против Украины на стороне России.

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Отправила ли КНДР свои войска в Украину

Собеседник подтвердил, что КНДР передала России один миллион артиллерийских снарядов и другие виды различного оружия. Однако пока в ЕС нет информации о том, присутствуют ли солдаты Северной Кореи на поле боя.

У нас нет доказательств присутствия северокорейских военных на земле. Мы видели некоторую информацию в средствах массовой информации. У нас нет разведывательных данных, которые бы позволили нам считать, что это так,

– сказал дипломат.

Он отметил, что после оказанной помощи со стороны КНДР, помощь с размещением северокорейских солдат была бы "обоснованным шагом". Сейчас Евросоюз продолжит следить за развитием событий.

В ЕС также добавили, что не имеют доказательств о передаче военного оружия со стороны Китая в Россию.

К слову, ранее Ким Чен Ын анонсировал ускорение трансформации КНДР. Северокорейский лидер хочет превратить свою страну в "военную сверхдержаву с ядерным оружием".

