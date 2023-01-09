Получали газ через Россию: почему из Волчанска выехало большинство людей

Украинцы массово выезжают из Волчанска, что в Харьковской области. Сейчас в городе находятся около 4 тысяч человек из 18 тысяч, проживавших там до полномасштабного вторжения.

Так, Волчанск расположен вблизи границы с Россией и постоянно находится под обстрелами. Кроме того, как отметила корреспондентка 24 Каналу Анна Черненко, город остался без газа.

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В Волчанске отсутствует газоснабжение

Дело в том, что после распада Советского Союза газоснабжение в Волчанск не переделали и до полномасштабного вторжения оно происходило из России. Около 7 тысяч абонентов получали газ с территории страны-агрессора.

В 2019 – 2020 годах планировали переоборудовать систему поставки газа, чтобы местные жители заживлялись от украинской ветви. Впрочем, этого так и не сделали, а взамен усиливали электроснабжение. Сейчас же в условиях постоянных обстрелов и отключений электричества этого недостаточно.

С 2019 года жители частного сектора Волчанска переустраивали свои печки на уголь, дрова или другие источники. Местные жители делали все, чтобы не зависеть от газа.

Сейчас основное население Купянщины – это люди, живущие в частном секторе. Из многоэтажек люди уезжают целыми семьями,

– рассказала корреспондентка.

Харьковская ОВА продолжает проводить организованные эвакуации из Волчанска в первую очередь из-за сложной ситуации с отоплением и газоснабжением.

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