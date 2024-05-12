Ситуация в Волчанске ухудшилась, город почти разрушен, – патрульный
В результате многочисленных российских обстрелов город Волчанск Харьковской области почти разрушен. Эвакуация местного населения продолжается.
Об этом сообщил патрульный Нацполиции Алексей Харьковский в воскресенье, 12 мая, на своей странице в фейсбук, передает 24 Канал.
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По его словам, ситуация в городе Волчанск значительно ухудшилась: из-за постоянных обстрелов населенный пункт почти разрушен, большинство местных жителей эвакуировалось.
Сегодня 12 мая 2024 года. Ситуация в городе ухудшилась. Город почти разрушен, людей почти не осталось. Эвакуируем остальных местных жителей,
– отметил правоохранитель.
Полицейский также призвал жителей, которые еще остались в городе, не медлить и выезжать.Обратите внимание! Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что из прифронтовых районов области за последние двое суток эвакуировали 4073 человека.
Наступление россиян на Харьковщину: главное
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- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об обострении ситуации в области.