18 января, 11:59
Россия пыталась прорвать оборону ВСУ в 4 населенных пунктах на Харьковщине

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 17 января российские войска пытались прорвать украинскую оборону в Волчанске и в направлении Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино.
  • Противник также атаковал позиции ВСУ в направлении Дегтярного и Круглого.

Враг активизировался на севере Харьковской области. За последние сутки оккупанты попытались прорвать там украинскую оборону.

Об активности россиян на Южно-Слобожанском направлении рассказали в Группировке объединенных сил, передает 24 Канал.

Что известно о попытке прорыва россиян на севере Харьковщины?

Так, 17 января захватчики попытались реализовать свое численное преимущество и прорвать украинскую оборону в Волчанске и в сторону Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино.

Где Россия пыталась прорваться на Харьковщине: смотрите на карте

Кроме того, противник атаковал позиции наших войск в направлении Дегтярного и Круглого.

Обратите внимание! Дегтярное и Круглое – населенные пункты, расположены на севере Харьковской области на границе с Белгородской областью России. Там боевых действий не зафиксировано.

Где Дегтярное и Круглое на карте

Украинские подразделения в свою очередь принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

Институт изучения войны тем временем цитирует российского военного блогера, связанного с Северной группировкой войск России. Тот заявил, что оккупанты наращивают активность вблизи Липцов – на участке фронта, который оставался относительно неактивным с лета 2025 года.

Где расположены Липцы: смотрите на карте

Что задумал враг на севере Харьковщины?

  • В начале 2026 года глава управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, какие цели россияне имеют на Харьковщине и севере Донецкой области. По словам майора, враг имеет целью обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти в Лиман и провести инфильтрацию в сам город.
  • Напомним, что россияне в течение прошлого года пытались захватить Волчанск, но кроме продвижений в центральной части города не достигли ничего. В то же время враг прорвал границу в районе сел Отрадное, Бологовка и Строевка и оккупировал их. Таким образом оккупированная зона в приграничье увеличилась.
  • В декабре Россия заявила о полном захвате Волчанска. Однако это неправда. Город на самом деле не находится под полным контролем ни одной из сторон. 80% Волчанска является серой зоной, где продолжаются боестолкновения между украинскими и российскими войсками.