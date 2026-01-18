Россия пыталась прорвать оборону ВСУ в 4 населенных пунктах на Харьковщине
- 17 января российские войска пытались прорвать украинскую оборону в Волчанске и в направлении Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино.
- Противник также атаковал позиции ВСУ в направлении Дегтярного и Круглого.
Враг активизировался на севере Харьковской области. За последние сутки оккупанты попытались прорвать там украинскую оборону.
Об активности россиян на Южно-Слобожанском направлении рассказали в Группировке объединенных сил, передает 24 Канал.
Смотрите также Россия хочет оставить в лютые морозы без света и тепла: жуткие фото последствий атак на Харьков
Что известно о попытке прорыва россиян на севере Харьковщины?
Так, 17 января захватчики попытались реализовать свое численное преимущество и прорвать украинскую оборону в Волчанске и в сторону Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино.
Где Россия пыталась прорваться на Харьковщине: смотрите на карте
Кроме того, противник атаковал позиции наших войск в направлении Дегтярного и Круглого.
Обратите внимание! Дегтярное и Круглое – населенные пункты, расположены на севере Харьковской области на границе с Белгородской областью России. Там боевых действий не зафиксировано.
Где Дегтярное и Круглое на карте
Украинские подразделения в свою очередь принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.
Институт изучения войны тем временем цитирует российского военного блогера, связанного с Северной группировкой войск России. Тот заявил, что оккупанты наращивают активность вблизи Липцов – на участке фронта, который оставался относительно неактивным с лета 2025 года.
Где расположены Липцы: смотрите на карте
Что задумал враг на севере Харьковщины?
- В начале 2026 года глава управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, какие цели россияне имеют на Харьковщине и севере Донецкой области. По словам майора, враг имеет целью обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти в Лиман и провести инфильтрацию в сам город.
- Напомним, что россияне в течение прошлого года пытались захватить Волчанск, но кроме продвижений в центральной части города не достигли ничего. В то же время враг прорвал границу в районе сел Отрадное, Бологовка и Строевка и оккупировал их. Таким образом оккупированная зона в приграничье увеличилась.
- В декабре Россия заявила о полном захвате Волчанска. Однако это неправда. Город на самом деле не находится под полным контролем ни одной из сторон. 80% Волчанска является серой зоной, где продолжаются боестолкновения между украинскими и российскими войсками.