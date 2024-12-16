Ни одного уцелевшего здания: каким стал Волчанск после почти ежедневных атак России

Россия продолжает уничтожать украинские города. Среди полностью разрушенных населенных пунктов Волчанск на Харьковщине.

Аналитики DeepState показали, как сейчас выглядит город, передает 24 Канал. Он почти ежедневно страдает от постоянных российских обстрелов.

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Волчанск превратился в руины

С мая 2024 года Россия обстреливала Волчанск артиллерией и КАБами. В конце концов враг превратил город в сплошные руины.

Основанный в 17 веке казаками город на берегу реки Волчья (когда-то Волчьи Воды). Волчанск и 4 окрестные села пострадали в Голодомор, во время которого 1789 человек стали его жертвами. Город пережил Вторую мировую войну,

– написали аналитики.

От россиян Силы обороны освободили город в сентябре 2022 года, но в мае 2024 вражеская армия во время наступления на Харьковщину вернулась туда.

После этого за Волчанск начались ожесточенные бои.

Как выглядит Волчанск / Фото DeepState

По состоянию на декабрь 2024 года россияне до сих пор пытаются продвинуться на Харьковщине, в частности, на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, как это было 3 и 4 декабря, но безуспешно. Также в конце ноября враг потерял там полевой склад боеприпасов.