Россия мощно бомбит Волчанск и окрестности: Синегубов показал видео жутких разрушений
Источник:Олег Синегубов
Со вчерашнего дня оккупанты массированно обстреливают Волчанск. Враг бьет по городу и близлежащим селам из авиации и артиллерии.
Россия начала контрнаступление 10 мая, прорвав границу на севере Харьковщины и нанеся авиаудары по Волчанскому направлению. С тех пор этот район находится под непрерывным огнем.
Смотрите также Планируется ли эвакуация в Харькове из-за наступления российских войск
Бомбардировка Волчанска
Сейчас из Волчанской громады продолжается массовая эвакуация гражданского населения. По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, по городу и окрестностям противник выпустил не менее 20 управляемых авиабомб. Кроме того, враг активно использует РСЗО, артиллерию, БПЛА.
Так, утром захватчики попали в частный дом в Волчанске. К счастью, обошлось без пострадавших.
Во второй половине дня российская армия обстреляла частный дом в селе Волчанские Хутора. Здание вспыхнуло. В то же время в административном центре был ранен 64-летний мужчина.
Также в результате обстрелов КАБами по домам в Волчанской громаде погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины.
Синегубов обнародовал кадры ужасных разрушений.
Попадание КАБом на улице Короленко: смотрите видео
Как выглядит Волчанск сейчас: смотрите видео
Что происходит на Харьковщине: последние новости
- 10 мая в 5 утра оккупанты прорвали границу в районе Волчанска. Они зашли в несколько населенных пунктов.
- По словам Синегубова, сейчас активные боевые действия продолжаются в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в районе Олейниково и Огирцево на севере области.
- Враг использует разную тактику. Где-то – он атакует пехотой, а где-то привлекает танки. Чиновник отметил, что россияне штурмуют малыми группами.
- Президент Зеленский подтвердил, что Россия начала контрнаступление на Харьковщине. В то же время он заявил, что военные знали о планах противника.
- Бойцы говорят: то, что происходит на севере Харьковской области – демонстративные действия оккупантов с целью посеять панику у населения, дестабилизировать ситуацию в регионе, а также ввести в заблуждение Силы обороны.
- Россияне хотят заставить украинцев перебросить силы на Харьковщину с других направлений.