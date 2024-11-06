Волчанск полностью разрушен, продолжаются тяжелые бои, – ОТУ "Харьков" о ситуации в городе

В городе Волчанск, что в Чугуевском районе Харьковской области, продолжаются ожесточенные бои против российских захватчиков. Враг фактически полностью разрушил населенный пункт.

Однако украинские защитники продолжают сдерживать врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгения Романова в эфире телемарафона.

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Какая ситуация в Волчанске

В Волчанске продолжаются тяжелые бои. Они идут в полностью разрушенном городе. Украинские военнослужащие продолжают вести там оборону,

– рассказал спикер ОТГ "Харьков".

По его словам, на территории Харьковской области российские захватчики усилили использование авиации, нанося удары по украинским военным как управляемыми бомбами, так и неуправляемыми авиационными ракетами. Бои ведутся на руинах домов.

Таким образом оккупанты пытаются уничтожить оборонительные позиции наших военных. Также обычно после таких авиаударов россияне заводят пополнение, поскольку во время штурмов в Волчанске они теряют большое количество личного состава.

К слову, пограничники Краматорского отряда показали, как сейчас выглядит Волчанск. На кадрах видно масштабные разрушения. Повсюду развалившиеся здания и густой дым. По словам бойцов, от города остались только руины – видео по ссылке.