Почти в 500 километрах от Украины: где находится Волгоградская область, которую атаковали дроны
Российские захватчики ночью 17 декабря жаловались об атаке Волгоградской области "неизвестными беспилотниками". Их якобы сбила печально известная российская противовоздушная оборона.
В этой атаке российские пропагандисты уже успели "обвинить киевский режим", хотя сам регион проходит почти в 600 километрах от границы нашего государства. Где именно находится Волгоградская область России – читайте в материале.
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Где лежит Волгоградская область, которую обстреляли дронами
Российские минобороны уже утром 17 декабря сообщили, что над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями в течение ночи сбивали беспилотники. В министерстве страны-агрессора заметили, что якобы несколько областей атаковали "33 ударных дрона самолетного типа", которые российская армия "успешно перехватила".
Об успешной работе ПВО заявляли также и губернаторы Ростова и Волгограда. В частности, россияне говорили, что над Волгоградской областью вроде бы сбили 2 БПЛА.
Стоит отметить, что сам регион расположен в более чем 500 километрах от крайней восточной точки нашего государства, села Ранняя Заря в Луганской области, которая находится под временной оккупацией.
Волгоградская область расположена в 500 километрах от Украины: смотрите на карте
Поэтому тот факт, что беспилотные летательные аппараты долетают в глубокий тыл страны-агрессора, говорит о ситуации в российской армии со средствами ПВО.
ГУР МО провела успешную операцию на территории России
- Громко 17 декабря было также и в Ростовской области России. Местные пропагандисты жаловались, что беспилотники вроде бы пытались атаковать военный аэродром в населённом пункте Морозовск.
- Затем в социальных сетях распространили фото с последствиями обстрела российского аэропорта в Морозовске. В частности, на кадрах видны закрылки, вероятно, самолетов Су-34, которые были все иссечены. На фото также были надписи: "Ани Лорак спонсор" и послание "От Ярика".
- В конце концов в ГУР МО заявили, что атака военного аэродрома в Морозовске была успешной работой украинской разведки. К тому же, в ведомстве опровергли заявления пропагандистов об "сбивании всех беспилотников" во время обстрела аэродрома.
- В то же время источники в украинских спецслужбах заявили в комментарии 24 Канала, что атака на русский аэродром была успешной атакой СБУ и ВСУ. Спецназовцы также отметили, что на аэродроме в момент удара находились до 20 самолетов Су-34.