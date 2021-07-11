Украина выполнила условия для вступления в НАТО, ПДЧ не будет иметь пользы, – Волкер

Курт Волкер заявил, что Киев уже выполнил все условия, которые необходимы для вступления в НАТО. Бывший спецпредставитель Госдепа США в Украине сомневается, что План действий по членству в Альянсе будет иметь дополнительную пользу.

Волкер в интервью изданию рассказал, что был представителем США в НАТО и участвовал в создании черновика документа ПДЧ еще в 1999 году, поэтому имеет свое мнение на этот счет.

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Польза ПДЧ для Украины

Экс-спецпредставитель Госдепа в Украине отметил, что План действий по членству в НАТО всегда предусматривался как инструмент, но вовсе не как препятствие для вступления в Альянс. В частности, он должен помогать странам, которые пока не готовы к членству, достичь этой готовности чуть позже.

Волкер уточнил, что план предусматривал подготовку и тренинг военных, программы обменов, годовые национальные планы по приближению армий к стандартам НАТО.

Все эти условия Украина на сегодня выполнила, поэтому я не думаю, что ПДЧ привнесет какую-то дополнительную ценность к тому, что Украина уже сделала на пути в НАТО,

– подчеркнул он.

Дипломат убежден, что ПДЧ в отношении Украины страны-участницы НАТО используют скорее как препятствие. "Что бы я хотел видеть, так это то, что США и другие страны-участницы Альянса определили, каким должен быть дальнейший путь в НАТО для Украины, вместо того чтобы обсуждать, нужен ПДЧ или нет", – пояснил Волкер.

Бывший спецпредставитель Госдепа призвал не использовать этот план как преграду, а говорить о том, что должно произойти, чтобы Украина получила столь необходимое ей членство в НАТО.

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