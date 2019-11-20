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      Волкер не верит обвинениям в адрес бывшего вице-президента Байдена

      12 Читати новину українською
      Курт Волкер / inosmi

      Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время слушаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа заявил, что не верит обвинениям в коррупции в адрес Джо Байдена.

      Волкер отметил, что обвинения в том, что вице-президент Байден действовал неадекватно, не показались ему заслуживающими доверия, сообщает CBS News.

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      Как я говорил ранее, я знаю вице-президента Байдена в течение 24 лет. Он благородный человек, и я отношусь к нему с большим уважением,
      – добавил он.

      По его мнению, Байденом не могли управлять финансовые или личные мотивы на время исполнения им обязанностей вице-президента Соединенных Штатов.

      В то же время Волкер обратил внимание на возможное влияние "некоторых отдельных украинцев" на выборы 2016 года. Он отметил, что считает такой сценарий правдоподобным "учитывая репутацию Украины в плане коррупции".

      Дипломат также подчеркнул, что сначала сделал "большое отличие" между компанией Burisma, где работал сын Байдена – Хантер и самым Джо Байденом. По его словам, он не понимал, что расследование в отношении компании Burisma равносильно расследованию касательно Байдена.

      Я никогда не понимал и не принимал сознательного участия в попытке призвать Украину провести расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена,
      – заявил Волкер.

      Говорится о компании Burisma, к которой причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Ганта. Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипри.Бильше о ней и причастность сына Байдена – тут.

      Напомним, что демократы в США обвинили Трампа в давлении на украинскую власть с целью добиться от Киева расследование против компании Burisma и Байдена. Сейчас в США проходят общественные слушания в рамках процедуры импичмента президента страны.

      Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 после того, как американский источник выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

      Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
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      19 ноября
      108715
      Автор: Михаил Года
      Теги: Телефонный разговор Зеленского и Трампа Импичмент Трампа Новости США Курт Волкер Новости политики
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