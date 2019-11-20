Волкер не верит обвинениям в адрес бывшего вице-президента Байдена

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время слушаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа заявил, что не верит обвинениям в коррупции в адрес Джо Байдена.

Волкер отметил, что обвинения в том, что вице-президент Байден действовал неадекватно, не показались ему заслуживающими доверия, сообщает CBS News.

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Как я говорил ранее, я знаю вице-президента Байдена в течение 24 лет. Он благородный человек, и я отношусь к нему с большим уважением,

– добавил он.

По его мнению, Байденом не могли управлять финансовые или личные мотивы на время исполнения им обязанностей вице-президента Соединенных Штатов.

В то же время Волкер обратил внимание на возможное влияние "некоторых отдельных украинцев" на выборы 2016 года. Он отметил, что считает такой сценарий правдоподобным "учитывая репутацию Украины в плане коррупции".

Дипломат также подчеркнул, что сначала сделал "большое отличие" между компанией Burisma, где работал сын Байдена – Хантер и самым Джо Байденом. По его словам, он не понимал, что расследование в отношении компании Burisma равносильно расследованию касательно Байдена.

Я никогда не понимал и не принимал сознательного участия в попытке призвать Украину провести расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена,

– заявил Волкер.

Говорится о компании Burisma, к которой причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Ганта. Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипри.Бильше о ней и причастность сына Байдена – тут.

Напомним, что демократы в США обвинили Трампа в давлении на украинскую власть с целью добиться от Киева расследование против компании Burisma и Байдена. Сейчас в США проходят общественные слушания в рамках процедуры импичмента президента страны.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 после того, как американский источник выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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