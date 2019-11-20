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      Волкер не вірить звинуваченням на адресу колишнього віцепрезидента Байдена

      62 Читать новость на русском
      Курт Волкер / inosmi

      Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час слухань у Конгресі в рамках процедури імпічменту Трампа заявив, що не вірить звинуваченням в корупції на адресу Джо Байдена.

      Волкер зазначив, що звинувачення в тому, що віцепрезидент Байден діяв неадекватно, не показалося йому такими, що заслуговують на довіру, повідомляє CBS News.

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      Як я свідчив раніше, я знаю віцепрезидента Байдена протягом 24 років. Він благородна людина, і я ставлюся до нього з великою повагою,
      – додав він.

      На його думку, Байденом не могли керувати фінансові або особисті мотиви на час виконання ним обов'язків віцепрезидента Сполучених Штатів.

      Водночас Волкер звернув увагу на можливий вплив "деяких окремих українців" на вибори 2016 року. Він зауважив, що вважає такий сценарій правдоподібним "враховуючи репутацію України в плані корупції".

      Дипломат також підкреслив, що спочатку зробив "велику відмінність" між компанією Burisma, де працював син Байдена – Хантер і самим Джо Байденом. За його словами, він не розумів, що розслідування щодо компанії Burisma рівносильно розслідуванню щодо Байдена.

      Я ніколи не розумів і не брав свідомої участі у спробі закликати Україну провести розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Байдена,
      – заявив Волкер.

      Нагадаємо, що демократи у США звинуватили Трампа у тиску на українську владу з метою домогтися від Києва розслідування проти компанії Burisma та Байденів. Зараз у США проходять громадські слухання в рамках процедури імпічменту президента країни.

      Мовиться про компанію Burisma, до якої причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Ганте. Burisma Holdings – одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський. Зареєстрована на Кіпрі.Більше про неї і причетність сина Байдена – тут.

      Демократи почали процедуру імпічменту щодо президента 24 вересня 2019 року після того, як американський інформатор висловив стурбованість у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.

      Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут       . Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Курт Волкер Новини США Імпічмент Трампа Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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