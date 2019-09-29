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      Волкер обсуждал с адвокатом Трампа встречу с помощником Зеленского

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      Волкер и Джулиани говорили о встрече с Ермаком
      Волкер и Джулиани говорили о встрече с Ермаком / Коллаж 24 канала

      Курт Волкер на посту спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины обсуждал с адвокатом президента США Дональда Трампа – Руди Джулиани – встречу с помощником Президента Украины Владимира Зеленского – Андреем Ермаком.

      Во время интервью на телеканале Fox News Джулиани показал, как он утверждает, часть его переписки с Волкером, сообщает "Голос Америки". Из переписки становится известно, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа украинскую тему и помогал связаться с людьми в Офисе Зеленского.

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      Господин мэр, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю вас с Андреем Ермаком (помощник Президента Украины), который очень близок к президенту Зеленскому...
      – написал Волкер в сообщении 19 июля.

      Согласно другому текстовому сообщению, Волкер предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамике российско-украинских отношений.

      Адвокат Трампа при этом заверил, что он действовал от имени Госдепартамента США.

      Джулиани сказал в интервью, что госсекретарю США Майку Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные "не сделали ничего плохого". Джулиани добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером.

      Адвокат Трампа также сказал, что ему "очень жаль" из-за того, что произошло с Волкером, и отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.

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      Какую жалобу имел в виду Джулиани?
      Жалобу работника американских спецслужб, в которой говорилось, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором Трампа 25 июля с Зеленским. Позже Джулиани назвал "полной чушью" обвинения в его адрес, которые были изложены в жалобе.

      Что известно о телефонном разговоре Зеленского с Трампом?

      Во время телефонного разговора 25 июля Трамп якобы пообещал Зеленскому улучшение отношений между странами, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К делу якобы причастен сын вероятного главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг Джо Байдена, что в США считают вмешательством в президентскую гонку.

      Зеленский с Трампом также говорили о том, что Германия и Ангела Меркель делают недостаточно для помощи Украине. Так, по мнению президентов, ведут себя и большинство европейских лидеров.

      Из-за этого телефонного разговора в США возник скандал: местные политики обвинили Трампа в том, что он поставил свои интересы выше государственных. Поэтому спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа.

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