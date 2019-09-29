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      Волкер обговорював з адвокатом Трампа зустріч з помічником Зеленського

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      Волкер і Джуліані говорили про зустріч з Єрмаком
      Волкер і Джуліані говорили про зустріч з Єрмаком / Колаж 24 каналу

      Курт Волкер на посаді спецпредставника Держдепартаменту США з питань України обговорював з адвокатом президента США Дональда Трампа – Руді Джуліані – зустріч з помічником Президента України Володимира Зеленського – Андрієм Єрмаком.

      Під час інтерв'ю на телеканалі Fox News Джуліані показав, як він стверджує, частину його листування з Волкером, повідомляє "Голос Америки". З листування стає відомо, що Волкер обговорював з особистим адвокатом Трампа українську тему і допомагав зв'язатися з людьми в Офісі Зеленського.

      Читайте також: Волкер подає у відставку через скандал навколо розмови Трампа і Зеленського, – CNN

      Пане мере, приємно було поснідати вранці. Як ми обговорили, зв'язую вас з Андрієм Єрмаком (помічник Президента України), який дуже близький до президента Зеленського...,
      – написав Волкер у повідомленні 19 липня.

      Відповідно до іншого текстового повідомлення, Волкер запропонував Джуліані проконсультувати його про Зеленського і динаміку російсько-українських відносин.

      Адвокат Трампа при цьому запевнив, що він діяв від імені Держдепартаменту США.

      Джуліані сказав в інтерв'ю, що держсекретареві США Майку Помпео, якого Конгрес зобов'язав надати документи у цій справі, немає про що хвилюватися, оскільки його підлеглі "не зробили нічого поганого". Джуліані додав, що Помпео знав про його спілкування з Волкером.

      Адвокат Трампа також сказав, що йому "дуже шкода" через те, що сталося з Волкером і відкинув припущення, що саме Волкер може бути автором скарги, поданої в межах програми захисту викривачів корупції.

      Читайте також: Все, що відбувається у США – їхня внутрішня кухня, – помічник Зеленського

      Яку скаргу мав на увазі Джуліані? Скаргу працівника американських спецслужб, в якій мовилося, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Трампа 25 липня з Зеленським. Пізніше Джуліані назвав "повною нісенітницею" звинувачення на його адресу, які були викладені у скарзі.

      Що відомо про телефонну розмову Зеленського з Трампом?

      Під час телефонної розмови 25 липня Трамп нібито пообіцяв Зеленському покращення стосунків між країнами, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До справи нібито причетний син ймовірного головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг Джо Байдена, що у США вважають втручанням у президентські перегони.

      Зеленський з Трампом також говорили про те, що Німеччина і Ангела Меркель роблять недостатньо для допомоги Україні. Так, на думку президентів, поводяться і більшість європейських лідерів.

      Через цю телефонну розмову у США виник скандал: тамтешні політики звинуватили Трампа в тому, що він поставив свої інтереси вище від державних. Тож спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту Трампа.

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      Теги: Новини України Новини політики Телефонна розмова Зеленського і Трампа Курт Волкер Дональд Трамп Новини США Володимир Зеленський Майк Помпео
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