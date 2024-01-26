"Волки Да Винчи" открыли рекрутинговый центр во Львове: какие люди нужны батальону

Отдельный штурмовой батальон "Волки да Винчи", основанный Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом, открыл рекрутинговый центр во Львове. В подразделении ожидают мотивированных добровольцев и обещают всестороннюю поддержку в подготовке и присоединении к ВСУ.

Об этом 24 Канала рассказал Сергей Филимонов, заместитель начальника разведки батальона "Волки Да Винчи". Он подчеркнул, что война продлится еще долго и нужно приложить все усилия для того, чтобы остановить врага.

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Новый рекрутинговый центр во Львове

"Волки Да Винчи" смогли открыть рекрутинговый центр при поддержке городских властей Львова. Подразделение выбрало именно этот город для открытия своего представительства благодаря тому, что во время войны Львов стал важным центром украинской жизни, рядом с которым достаточно инфраструктуры для тренировок новых воинов.

"Для нас главное– это мотивация людей. Чем раньше люди начнут готовиться и выберут свое подразделение, тем дальше им будет легче (попасть в правильный коллектив– 24 Канал). Война не остановится, а какая-то приостановка будет только на руку врагу", – убежден Филимонов.

Среди преимуществ подразделения "Волки Да Винчи" он выделяет:

в подразделении ценят человеческую жизнь;

подразделение воюет, применяя современные подходы и технологии; в "Волках Да Винчи" нет "советщины", благодаря чему они и прославились своей эффективностью;

всем рекрутам подразделение обещает очень тщательную подготовку от инструкторов с большим боевым опытом; кроме того, в подразделении присутствуют добровольцы западных стран, которые тоже делятся своим опытом.

Почему Вооруженным Силам нужны новые люди

В "Волках Да Винчи" отмечают, что набор подразделениями новых людей не означает, что все предыдущие военные этого подразделения погибли, и ситуация крайне плохая. Новые люди очень нужны для того, чтобы заменить раненых и тех, кто из-за тяжелого психологического выгорания больше не способен нести службу.

"Это правда, что военных нужно заменять (после длительного пребывания на линии столкновения– 24 Канал). Сейчас готовится закон о мобилизации, и для нас было важно открыть рекрутинговый центр именно в это время. Это нужно для того, чтобы максимально содействовать людям, которые хотят (воевать– 24 Канал) конкретно в "Волках Да Винчи". В свою очередь мы обещаем, что сделаем все, чтобы они воевали эффективно с максимальным вниманием к сохранению их жизни и здоровья", – отметил военный.

Сейчас на оккупированных территориях Украины оккупанты проводят репрессии. И если не остановить врага, эти репрессии могут распространиться на новые, еще не оккупированы деревни и города. Именно поэтому сейчас важно объединяться и помогать Силам обороны всеми возможными способами., в том числе и присоединяясь к рядам защитников.

"Враг не остановится. У него есть только одна цель– уничтожение и уничтожение украинской нации. Поэтому не стоит рассчитывать на переговоры, перемирие и паузы (в войне– 24 Канал). Надо уже сейчас готовиться: искать свое подразделение, свою стаю и идти воевать", – убежден Филимонов.

Как найти рекрутинговый центр "Волков Да Винчи" Из-за соображений безопасности адрес рекрутингового центра подразделение не разглашает. Впрочем, Филимонов призывает всех желающих писать обращаться к "Волкам" через социальные сети, а также писать ему в личные сообщения. После установления контакта батальон подробнее расскажет подробности о том, как попасть в подраздел.

Что известно о "Волках Да Винчи"