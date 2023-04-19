Война от первого лица: "Волки Да Винчи" показали бой за последний путь в Бахмут
Источник:"Гонор"
Самые ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами все еще идут за Бахмут Донецкой области. На этом направлении, в частности, мужественно держат оборону военные батальона "Волки Да Винчи".
В среду, 19 апреля, на канале роты "Гонор", являющейся частью батальона "Волки Да Винчи" вышел ролик, показывающий, как наши военные защищаются этот участок фронта от врага. Отметим, что захватчики не оставляют попыток наступления и все еще стремятся уже после более чем полугода безрезультатных операций захватить Бахмут.
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Война глазами военного
Те, кто никогда не был на передовой, никогда не смогут понять, как это видеть противника своими глазами и, рискуя своей жизнью, уничтожать его.
Собственно, на появившемся в сети видео можно увидеть, как выглядят окопы наших защитников, как украинские воины открывают огонь по захватчикам и борются до последнего за свою землю и в целом Украину.Обратите внимание! Мы упорно не рекомендуем смотреть этот ролик людям, которые чувствуют, что уязвимы к эмоциям. Вместе с тем, предупреждаем, что на видео присутствует ненормативная лексика.
Бой за Бахмут от первого лица: смотрите видео с канала "Гонор" (есть нецензурная лексика, 18+)
Добавим, что дорога в Бахмут, которую контролируют ВСУ, позволяет обеспечивать гарнизон города всем необходимым. Поэтому важно удерживать соответствующие пути коммуникации и не дать оккупантам их уничтожить.
ВСУ готовятся к контрнаступлению
- Вспомним у этой теме, что в последние недели в медийном пространстве все больше разговоров о том, что наши военные осуществляют подготовку к контрнаступательным действиям. Однако следует акцентировать на том, что загадывать заранее о том, где будет наступление и какой именно план имеют в Генштабе, – не стоит.
- В то же время, как отмечал эксперт Алексей Копытько, становится понятным, что за это время Россия потеряла немало ресурса на Бахмутском направлении и, очевидно, нуждается в определенной "перезагрузке". Поэтому, вероятно, это хорошая возможность для наших военных нанести удар по врагу.
- Кроме того, командир отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ полковник Дмитрий Заворотнюк говорил о том, что украинской армии крайне важно удержать оборону Бахмута, чтобы оккупанты не смогли захватить другие города нашего государства.