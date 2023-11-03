В центре Волновахи раздался взрыв: "прилетело" по штабу оккупантов в доме культуры

Днем 3 ноября вражеская ПВО во временно оккупированной Волновахе не унималась. Впоследствии россияне заявили о двух "прилетах" в здание культуры железнодорожников.

О взрыве в центре Волновахи на Донетчине рассказал советник главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, "хлопок" посетил центр культуры железнодорожников, в котором размещались оккупанты.

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"Хлопковые" новости пятницы

Приблизительно в 14:00 в центре города раздался взрыв.

Волноваха. Место прилета так называемый ДКЖ (или дом культуры железнодорожников).

Как понимаете, никакой культурой там не пахло. С места говорят неплохо у оккупантов и коллаборантов пригорело. Ждем подробностей,

– прокомментировал событие Андрющенко.

Где было громко: фото из соцсети Андрющенко

Впоследствии "прилеты" подтвердили и сами оккупанты. Так, местный гауляйтер записал видеообращение к жителям города, в котором жаловался, что посреди "рабочего дня" по дому культуры ударили дважды. По словам врага, удар пришелся прямо по актовому залу. Кроме того, оккупант врал, что в то время в доме работали "детские кружки и организации". Он добавил, что пострадавших нет, а вот от зрительного зала "практически ничего не осталось". На видео видно, что гауляйтер почему-то заметно нервничает.

Также россияне опубликовали видео, на котором фиксируют последствия ударов по "ДКЖ". Разрушения там действительно масштабные.

Что произошло с домом культуры, где базировались оккупанты: видео

В оккупированном Севастополе тоже могло случиться кое-что

Утром в 9:30 во временно оккупированном городе слышали взрыв. Местные каналы писали, что он произошел около Севастопольской ТЭЦ. У станции также расположены промышленные предприятия, в частности асфальтный завод. Впрочем, оккупанты эту информацию не подтвердили.

Тем временем в сети появились фото густого серого дыма, возвышающегося над ТЭЦ.