"Володь, вырубы его": одного из нападавших на "Схемы" в "Укрэксимбанке" все же уволили

Одного из нападавших на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" все же уволили. Должность потерял Владимир Пикалов.

Пикалов фактически был руководителем пресс-службы "Укрэксимбанка". О его увольнении сообщили на сайте банка.

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Одного из нападавших на журналистов "Схем" все же уволили из банка

Владимир Пикалов был уволен с должности директора Департамента информационной политики,

– говорится в сообщении.

Он был одним из тех работников, которые фигурировали на восстановленной видеозаписи журналистов "Схем". На нем заметно поведение экс-работника.

Именно его тогдашний глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер просил, показывая на оператора: "Володя, вырубы его, пожалуйста, что он ходит здесь".

В частности, комментируя вопрос журналиста о кредите, который выдал банк, сам Пикалов сказал:

"Вы себе позволяете сейчас обвинять, по факту, обвинять председателя правления госбанка";

на слова журналиста, что он только задал вопрос, ответил: "Вы не задали вопрос. Это был вопрос с тычком каких-то документов в лицо";

комментируя то, что документами "был гендоговор", ответил: "О чем мы говорим? Откуда мы знаем, что это за договор?";

далее заверил, что они могут проверить, однако: "Для чего нам проверять, если вы уже ведете себя непрофессионально".

После этого они пытались забрать кассеты с камер и Пикалов говорит: "Никто никуда эту штуку не вынесет. Ну вас просили, а что вы хотели? Ребята, вы думаете, так, это что, шутки?".

Двух других подозреваемых восстановили в должностях

Директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова восстановили в должностях.

Приказ издали 9 ноября. Именно тогда завершилось внутреннее расследование банка.

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, работодатель не имеет законных оснований отстранять от работы работника из-за его/ее статуса обвиняемого в уголовном производстве,

– рассказали в банке.

Также рассказали, что дело рассматривает Голосеевский районный суд Киева.

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