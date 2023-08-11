Мэр города Коломыя, где жил Володя, отметил, что в мае 2023 года мальчик закончил второй класс. Глава города также выразил соболезнования родным и близким погибшего маленького украинца.
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Что известно о погибшем мальчике Володе
Мэр Коломыи Богдан Станиславский отметил, что Володя Балабаник родился в селе Ценява Ивано-Франковской области. Впоследствии с родителями переехал в город Коломыю.
Окончил у нас садик, а потом пошел учиться в лицей №2. В этом году завершил второй класс,
– подчеркнул он.
Станиславский также сказал, что Володя был очень любознательным, усердным и веселым ребенком. Смерть застала мальчика, когда он находился во дворе и получил многочисленные ранения.
"Ребенка пытались спасти, но, к сожалению. Это страшная и очень болезненная потеря", – сказал мэр Коломыи.
Он заверил, что все общество скучает с родными и близкими мальчика. Кроме того, в Коломыйской громаде объявили 12 и 13 августа дни траура по погибшему мальчику.
О смерти мальчика также высказалась и знакомая семьи Балабаник Оксана Шегда. Она отметила, что Володя родился 6 июля 2015 года.
Володя погиб в Коломне 11 августа / Фото Управление образования Коломыйского городского совета
Шегда также рассказала, что в 2021 году родители привели ребенка в первый класс лицея в Коломне. Первый класс мальчик заканчивал онлайн.
Война отняла возможность у детей полноценно учиться. Во втором классе Володя учился дома с мамой. Родители переживали за детей и оберегали, их в семье было трое,
– подчеркнула она.
Знакомая семья подчеркнула, что у мамы мальчик всегда был хорошим, умным, вежливым, а также маленьким помощником. К тому же, дети Володю в классе очень любили.
"Учительница ласково называла его маленький комедиант, потому что был веселый и жизнерадостный. Грусть в семье, в школе, в городе", – отметила Шегда.
Она подчеркнула, что страшно подумать, что парта будет пуста, тетради и учебники останутся завернутыми. Напоследок женщина пожелала, чтобы этот милый ребенок почил с Богом, а война наконец-то закончилась.
Что известно о ракетной атаке на Коломыю
- Утром 11 августа российская армия выпустила по Украине 4 ракеты типа "Кинжал" из самолетов МиГ-31К. Почти все они летели в сторону Прикарпатья.
- Комментируя последствия атаки, глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сказала, что один из мальчиков стал жертвой этой атаки. Его госпитализировали в больницу.
- В конце концов стало известно, что врачи больше 2 часа боролись за жизнь мальчика. Однако все попытки спасения мальчика – не помогли.
- Атаку на Прикарпатье прокомментировал и пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что все ракеты направлялись на аэродром, где готовили украинских пилотов, которые должны были ехать учиться на самолетах F-16.