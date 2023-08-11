Мер міста Коломия, де жив Володя, наголосив, що у травні 2023 року хлопчик закінчив другий клас. Очільник міста також висловив співчуття рідним та близьким загиблого маленького українця.

До теми Росіяни влучили по цивільному об'єкту на Прикарпатті: загинула дитина

Що відомо про загиблого хлопчика Володю

Міський голова Коломиї Богдан Станіславський зазначив, що Володя Балабаник народився в селі Ценява Івано-Франківської області. Згодом з батьками переїхав до міста Коломиї.

Закінчив у нас садок, а потім пішов навчатись у ліцей №2. Цього року завершив другий клас,

– наголосив він.

Станіславський також сказав, що Володя був дуже допитливою, старанною та веселою дитиною. Смерть застала хлопчика, коли він перебував на подвір'ї й отримав численні осколкові поранення.

"Дитину намагались врятувати, але, на жаль. Це страшна та дуже болюча втрата", – сказав мер Коломиї.

Він запевнив, що вся громада сумує з рідними та близькими хлопчика. Крім того, у Коломийській громаді оголосили 12 та 13 серпня дні жалоби за загиблим хлопчиком.

Про смерть хлопчика також висловилася і знайома родини Балабаник Оксана Шегда. Вона зазначила, що Володя народився 6 липня 2015 року.



Володя загинув у Коломиї 11 серпня / Фото Управління освіти Коломийської міської ради

Шегда також розповіла, що у 2021 році батьки привели дитину до першого класу ліцею у Коломиї. Перший клас хлопчик закінчував онлайн.

Війна забрала змогу у дітей повноцінно навчатися. У другому класі Володя навчався вдома з мамою. Батьки переживали за дітей і оберігали, їх в родині було троє,

– наголосила вона.

Знайома родина підкреслила, що в мами хлопчик завжди був гарним, розумним, чемним, а також маленьким помічником. До того ж діти Володю в класі дуже любили.

"Вчителька ласкаво називала його маленький комедіант, бо був веселий і життєрадісний. Сум у родині, у школі, у місті", – зауважила Шегда.

Вона наголосила, що страшно подумати, що парта буде порожня, зошити й підручники залишаться загорнутими. Наостанок жінка побажала, щоб це миле дитя спочивало з Богом, а війна нарешті закінчилася.

Що відомо про ракетну атаку на Коломию