Жестокий обстрел авто волонтеров в Харьковской области: один из них продолжает бороться за жизнь
Волонтер Евгений Санин, который 13 апреля попал под вражеский обстрел, борется за свою жизнь. Его дважды прооперировали в Харькове. Состояние тяжелое, но стабильное.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она сообщила детали обстрела.
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Что известно о Санине
Евгений Санин – волонтер из Харькова, который с начала полномасштабной войны помогал эвакуировать людей из опасных районов. 13 апреля он вместе с другими активистами отправился в Двуречанскую общину, но попал под вражеский обстрел, сообщила Черненко. Больше всего досталось авто, в котором находился именно Евгений.
"Во время ранения он был в сознании, наложил себе турникет, но потерял много крови от порезов вражеских обломков. Его эвакуировали сначала луганские полицейские в Купянскую больницу. Сейчас его уже дважды прооперировали в Харькове и он борется за свою жизнь. Пока Евгений не пришел в сознание. Вся его семья и друзья молятся за него", – сказала корреспондентка.
В Купянске врачи 4 часа спасали жизнь Евгения, а военные стали донорами крови, отметил замглавы БФ "EVENTROOM" Евгений Коляда. Он рассказал о деталях обстрела.
Это был прицельный выстрел. Они (россияне – 24 Канал) намеренно стреляли зная, что там волонтеры, которые помогают людям,
– отметил он.
Пока команда открыла благотворительный сбор помощи Евгению Санину. Вся информация на инстаграм-странице eventroom_ua.
Анна Черненко об обстановке в Харьковской области: смотреть видео
Обстановка в Харьковской области: последнее
- В Харьковской области от вражеских обстрелов страдают населенные пункты, граничащие с Россией. Так, по данным Генштаба за прошедшие сутки враг обстрелял Окип, Байрак, Волчанск, Охимовку и Нестерное. На Купянском направлении россияне провели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки. Вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное.
- Военная администрация области рассматривает возможность принудительной эвакуации населения. Речь идет о двух населенных пунктах Дергачевской общины. Об этом на брифинге 17 апреля сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Впрочем, о каких именно идет речь он не уточнил, но добавил, что первоочередной задачей является эвакуация детей вместе с их семьями.
- Волонтеры и соответствующие службы продолжают объезжать села, откуда получили заявки на эвакуацию, уговаривают людей покинуть территорию. Впрочем, не все соглашаются, подвергая себя и другим опасности. Отметим, что после эвакуации людям помогают с жильем, восстановлением документов и социальными выплатами.