Жестокий обстрел авто волонтеров в Харьковской области: один из них продолжает бороться за жизнь

Волонтер Евгений Санин, который 13 апреля попал под вражеский обстрел, борется за свою жизнь. Его дважды прооперировали в Харькове. Состояние тяжелое, но стабильное.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она сообщила детали обстрела.

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Что известно о Санине

Евгений Санин – волонтер из Харькова, который с начала полномасштабной войны помогал эвакуировать людей из опасных районов. 13 апреля он вместе с другими активистами отправился в Двуречанскую общину, но попал под вражеский обстрел, сообщила Черненко. Больше всего досталось авто, в котором находился именно Евгений.

"Во время ранения он был в сознании, наложил себе турникет, но потерял много крови от порезов вражеских обломков. Его эвакуировали сначала луганские полицейские в Купянскую больницу. Сейчас его уже дважды прооперировали в Харькове и он борется за свою жизнь. Пока Евгений не пришел в сознание. Вся его семья и друзья молятся за него", – сказала корреспондентка.

В Купянске врачи 4 часа спасали жизнь Евгения, а военные стали донорами крови, отметил замглавы БФ "EVENTROOM" Евгений Коляда. Он рассказал о деталях обстрела.

Это был прицельный выстрел. Они (россияне – 24 Канал) намеренно стреляли зная, что там волонтеры, которые помогают людям,

– отметил он.

Пока команда открыла благотворительный сбор помощи Евгению Санину. Вся информация на инстаграм-странице eventroom_ua.

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