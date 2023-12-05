"Взял с чердака разрушенного дома сына": как в 6 километрах от Бахмута появилась елка

Украинский волонтер Евгений Ткачев установил новогоднюю елку в 6 километрах от Бахмута. Он поставил ее на дороге, по которой военные едут на "0".

Волонтер рассказал журналистам, как у него возникла идея и откуда елка. Перед этим Сухопутные войска показали дерево и отметили, что это главная елка страны.

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Как в 6 километрах от Бахмута появилась елка

Украсил насколько смог и вывез на тот перекресток, где ездят только военные на Бахмут, на Клещиевку. Решил порадовать людей,

– рассказал волонтер.

Евгений Ткачев объяснил, что взял елку на чердаке в разрушенном доме своего сына.

Волонтер прокомментировал популярность своего сообщения, где он показал, как прикрепляет елку на дороге на Бахмут. Он говорит, что пусть бы с каждого лайка по гривне ушло на несколько дронов. По его словам, главное, чтобы польза была.

"Я понимал, что у некоторых военных, кто будет проезжать здесь, это может быть последняя елка в жизни. Потому что фронт, потому что гибнут наши герои. И хотел хоть немного улучшить им настроение, напомнить о Рождестве", – заметил волонтер.

Волонтер украсил елку возле Бахмута: смотрите видео

Что известно о елке возле Бахмута