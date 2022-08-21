Отдавать дом тому, кто пришел его украсть, очень тяжело, – волонтер, выехавший из оккупации

Волонтеру Вячеславу Киму пришлось дважды уезжать из оккупации из-за российского вторжения. Впервые война застала мужчину в Докучаевске Донецкой области.

Оставаться в Докучаевске уже было нельзя, – волонтер

Вячеслав Ким в рамках проекта СВОИ 24 канала рассказал, что до вторжения россии в 2014 году Докучаевск был комфортным городом. По его словам, туда переезжали даже люди из Донецка.

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Но все изменилось после того, как россия начала постепенно оккупировать территории на Донбассе. Докучаевск, расположенный между Донецком и Мариуполем, до 2022 года был практически на линии разграничения.

У нас была хорошо развитая инфраструктура, зоопарк, достопримечательности. Но это все просто ушло в никуда. Никакого комфорта и развития после вторжения россии в моем городе не осталось,

– сказал волонтер.

Он отметил, что из-за того, что россия планомерно захватывала Донбасс, оставаться в Докучаевске уже было нельзя.

"Увидев, что россия масштабно и планомерно захватывает Донбасс, в мае я, моя гражданская жена, сын и дочь уехали. Не сразу, это постепенно происходило, но оставаться там уже нельзя было", – рассказал Вячеслав Ким.

Волонтер признался, что было сложно покинуть дом и отдать его тому, кто пришел его украсть.

Было очень тяжело покинуть свой дом. Это была наша маленькая родина. Отдавать свой дом тому, кто пришел его украсть, мне, как мужчине, было очень тяжело,

– сказал Вячеслав.

Жена волонтера еще возвращалась в Докучаевск, поскольку у нее там осталась мать и родительский дом. Семья Вячеслава Кима в начале 2015 года переехала в Херсон, где пришлось начинать все сначала.

"В Херсоне пришлось все начинать сначала – искать работу, думать о бизнесе. При этом я тогда еще волонтерством начал заниматься – помогал военным, которые в АТО были", – рассказал волонтер, переехавший из оккупированного Херсона во Львов.

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