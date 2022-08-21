Залишатися в Докучаєвську вже не можна було, – волонтер

В'ячеслав Кім у рамках проєкту СВОЇ 24 каналу розповів, що до вторгнення росії у 2014 році Докучаєвськ було комфортним містом. За його словами, туди переїжджали навіть люди з Донецька.

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Та все змінилося після того, як росія почала поступово окуповувати території на Донбасі. Докучаєвськ, який розташований між Донецьком та Маріуполем, до 2022 року був практично на лінії розмежування.

У нас була добре розвинена інфраструктура, зоопарк, культурні пам'ятки. Але це все просто пішло в нікуди. Ніякого комфорту та розвитку після вторгнення росії в моєму місті не залишилося,

– сказав волонтер.

Він зазначив, що через те, що росія планомірно захоплювала Донбас, залишатися в Докучаєвську вже не можна було.

"Побачивши, що росія масштабно та планомірно захоплює Донбас, у травні я, моя громадянська дружина, син та донька виїхали. Не відразу, це поступово відбувалося, але залишатися там вже не можна було", – розповів В'ячеслав Кім.

Волонтер зізнався, що було складно покинути дім та віддати його тому, хто прийшов його вкрасти.

Було дуже важко покинути свій дім. Це була наша маленька батьківщина. Віддавати свій дім тому, хто прийшов його вкрасти, для мене, як для чоловіка, було дуже важко.

– сказав В'ячеслав.

Жінка волонтера ще поверталася у Докучаєвськ, оскільки в неї там залишилася мати й батьківський дім. Родина В'ячеслава Кіма на початку 2015 року переїхала до Херсона де довелося розпочинати все спочатку.

"У Херсоні довелося все починати спочатку – шукати роботу, думати про бізнес. При цьому я тоді ще волонтерством почав займатися – допомагав військовим, які в АТО були", – розповів волонтер, який переїхав з окупованого Херсона до Львова.

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