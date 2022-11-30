Положение дел соответствует сути общества, – Притула о том, как плохо в России с волонтерством
Российские пропагандисты признали, что в Украине очень крутые волонтеры. В то же время, когда в стране-агрессоре объявляется сбор средств на поддержку российской армии, рядовые россияне удивляются, зачем им отдавать свои деньги, ведь они платят налоги.
Для украинцев поддержка ВСУ – это вопрос выживания. Об этом 24 каналу рассказал волонтер, глава "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Сергей Притула.
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Он отметил, что рад тому, что у волонтерского движения в России нет такого размаха, как в Украине. На это есть две причины:
Причина первая: россияне сидят в микрокредитах
Волонтер считает, что россияне очень жадные и не готовы отдавать деньги.
Кроме того, тотальное количество людей в этой стране "дерьма и водки" сидит в микрокредитах. Многие из них шли воевать еще тогда на Донбасс, чтобы иметь возможность из них выпутаться,
– заметил Притула.
Причина вторая: пассионарии – не поклонники Путина
По его мнению, в основе гражданских движений стоит пассионарная часть общества, способная вести за собой, показывать пример. В России большинство тех, кого можно назвать пассионариями, не сторонники путинского режима.
"Им хватает мозгов, для того чтобы понять: в тот же день, когда виновные за военные преступления, которые Российская Федерация совершила в Украине, начнут получать реальные сроки в международных судах, те люди, которые их поддерживали, будут тоже нести ответственность", – подчеркнул Притула.
Он отметил, что даже российские либералы понимают, что их поддержка собственных вооруженных сил – это гарантированная статья в перспективе и их изоляция в собственной стране.
А они еще хотят во Франции какую-то устрицу на старости лет отхлебнуть,
– считает собеседник.
Мы ведем благородную войну
Сергей Притула подчеркнул, что это положение дел соответствует сущности российского общества. В большинстве регионов России пока мало "бавовны", для того чтобы у них остро встал вопрос, что поддержка своей армии это их шанс на жизнь.
"Это и является показателем того, что мы ведем благородную войну – защищаем свои семьи, а они ведут захватническую", – подчеркнул волонтер.
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Волонтерство во время войны: последние новости
- Украинские дети, к сожалению, вынуждены жить в новых реалиях. Они должны проживать счастливые дни детства, но вместо этого, как и взрослые, всеми способами приближают нашу победу и становятся волонтерами. Так, восьмилетний школьник Сергей Мороз из Чернигова пением собрал средства на авто для ВСУ. Он уже передал машину для разведки оперативного командования "Север".
- Борис Джонсон обратился с призывом срочно отправить медикаменты в украинские больницы. В частности, он помог с гуманитарной помощью украинским медицинским учреждениям, приняв участие в инициативе Circle Health Group, крупнейшей сети частных больниц в Великобритании, которая собрала для херсонских больниц 12 грузовиков медицинского оборудования.
- Волонтеры "Украинской команды" передали на фронт новую партию бандерпечей. Их получили защитники Бахмута и Угледара. В общей сложности "Украинская команда" передала на фронт более тысячи бандерпечей, а сейчас обеспечивает более 10 тысяч украинских военных наборов для обогрева.
- Организация "Добробат", добровольческий строительный батальон, очищающий города Украины от захватчиков и отстраивающий их после разрушений, совершенных страной-агрессором. На сегодняшний день "Добробат" включает 7 строительных батальонов в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове, Николаеве, Запорожье и на Херсонщине.