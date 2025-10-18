Волонтеры рассказали историю, как 28 раз эвакуировали семью из Купянска. Но она каждый раз возвращалась домой.

Там ее ждал засаженный огород. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о семье, которую 28 раз эвакуировали из Купянска?

Руководитель общественной организации "Роза на руке" Александр Гуманюк рассказал, что количество эвакуаций этой семьи – это рекорд.

Это как раз лето. Семья пожилого возраста – на самом деле очень хорошие люди, но своеобразные и со своим мышлением. Они сажали картошку, копали огород, и все время муж передвигался вместе с нами. Мы очень ссорились, а потом уже смирились и везли его,

– рассказал Гуманюк.

Он добавил, что не знает, как семье каждый раз удавалось возвращаться домой – туда они доезжали самостоятельно.

"В то время еще связь в Купянске была, там в некоторых местах, и они звонили и просили их вывезти. Неизвестно, как возвращались, но потом звонили и просили забрать", – рассказал волонтер.

Он отметил, что обычно организация отправляет таких людей в черный список. После этого другие гуманитарные организации также их больше не вывозят.

Но эти душевные оказались и очень сдружились с нашими водителями и помогли им, шли на уступки. Постоянно ругали их, но постоянно забирали,

– добавил Гуманюк.

