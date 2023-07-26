"Есть проблемы": волонтеры обратились к военному руководству Украины

Волонтеры сформулировали конкретный список проблем тактической медицины и направили его высшему военному руководству Украины. Они надеются на ответ и решение всех упущений.

Список из 8 проблем уже направили Алексею Резникову, Валерию Залужному, Игорю Клименко и Игорю Шаптале.

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Список проблем тактической медицины

Украинские волонтеры обратились к военному руководству с проблемами обеспечения средствами тактической медицины и эвакуации. В частности, он содержит следующие нерешенные вопросы:

Отсутствует контроль качества медсредств – это касается турникетов, окклюзионных наклейок и т.д. В частности, часть средств, закупаемых государством и передаваемых из других стран, нельзя использовать на поле боя. Их низкое качество приводит к потерям в поле боя.

Чрезмерная бюрократия при списании лекарств и других средств. Волонтеры утверждают, что процедура учета не соответствует реалиям военного времени и создает чрезмерную нагрузку на медиков.

Из-за проблем со списанием реальное обеспечение медицинскими средствами подразделений не соответствует заявленным на бумагах. Некоторые лекарства существуют только на учете. Также иногда за хорошими медицинскими средствами на бумаге стоят китайские аналоги.

Военные части имеют мало транспорта для эвакуации раненых. Медики используют авто, которые передали волонтеры, включая оборудование. Кроме того, существующая процедура списания утраченной техники мешает получать бригадам получать новую.

В армии проблемы с подготовкой новых тактических медиков. Частей, которые могут качественно учить медиков маловато. Кроме этого, существует множество утвержденных документов по подготовке, противоречащих друг другу.

Руководства по лечению раненых не соответствуют стандартам Минздрава и стран-партнеров. Например, протокол лечения акубаротравмы содержит недоказуемое и опасное лекарство. Это заставляет войско тратить деньги в некуда.

Статус боевого медика как медицинского работника до сих пор не урегулирован. К примеру, Командование медицинских сил исключило боевых медиков из перечня лиц, применяющих кровь для лечения, хотя их подготовка включает следующие манипуляции. То есть, боевого медика могут привлечь к уголовной ответственности, если он самостоятельно начнет такое лечение.

Документы в области тактической медицины устарели. Это позволяет должностным лицам снабжать подразделения некачественными лекарственными средствами. Также нет государственного органа, который был бы ответственен за вопросы тактической медицины.

В связи с этим волонтеры предлагают определить ответственных лиц и урегулировать бюрократию при списании и взятии на учет медицинских средств. Также активисты требуют усилить контроль качества средств тактической медицины и урегулировать механизм передачи лекарств.

Повышенная опасность для боевых медиков