На Волыни из-за непогоды на дороге застрял пассажирский автобус: там находились 13 пассажиров
Источник:ГСЧС
На Волыни ночью 30 ноября на дороге застрял пассажирский рейсовый автобус. Это произошло из-за ухудшения погодных условий в области и сильного снегопада.
В момент инцидента в пассажирском автобусе находились водитель и 13 пассажиров. Всех из них спасли работники ГСЧС.
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На Волыни автобус застрял в снегу
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 30 ноября около 00:12 в службу спасения 101 поступило сообщение, что из-за непогоды на обочине дороги Устилуг – Луцк застрял пассажирский автобус. Он двигался по рейсовому маршруту Киев – Щецин.
На Волыни пассажирский автобус застрял в снегу / Фото ГСЧС
На место происшествия выехали спасатели из города Владимир. В конце концов с помощью троса, совместно с манипулятором автодора, автобус отбуксирован из снежного заноса.
Напоследок в ГСЧС отметили, что пассажиров из снежного заноса забрал другой автобус. Пострадавших в результате инцидента – нет.
Ранее из-за непогоды автобусы застряли в Одесской области
- В Одесской области 26 ноября пошел сильный снегопад, из-за чего перекрыли трассу Одесса – Рени. В результате непогоды на дороге произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.
- Также возле села Новокаменка Измаильского района автобус Варна-Киев с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет. К счастью, пассажиры не травмировались из-за непогоды.
- Тогда автобус, следовавший из Софии в Измаил, съехал с дороги и упал в кювет вблизи Орловки. В транспортном средстве находились 19 пассажиров и два водителя, все они, к счастью, не пострадали.
- Кроме того, правоохранители сообщили, что автобус Бухарест – Одесса оказался на обочине в районе села Новосельское. Автобус, перевозивший в общей сложности 42 пассажира, среди которых 5 детей и 2 водителя, оказался в опасной ситуации. К счастью, оперативные действия полиции и экстренных служб позволили спасти всех пострадавших.