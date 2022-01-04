На Волыни умер киборг Анатолий Левуш

На Волыни скончался украинский военный Анатолий Левуш, в 2014 году участвовавший в обороне Донецкого аэропорта. Официальная причина смерти бойца пока неизвестна.

Детали смерти киборга

О смерти Левуша в местной фейсбук группе сообщила пользовательница Светлана Войтович. Известно, что киборг ушел из жизни 3 января.

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Только пришло печальное известие. Ушел из жизни при неизвестных обстоятельствах наш собрат, защитник и просто замечательный мужчина Левуш Анатолий Евгеньевич,

– заявила Войтович.

Левуш проживал в селе Береск, Доросиновской ОТО. Похоронят защитника в родном селе 4 января в 11:30.

У умершего военного остались мать и трое взрослых детей: дочь Екатерина и сыновья Олег и Дмитрий. Жена киборга скончалась год назад.

По данным издания "Район. Рожище", Левушу стало плохо ночью против 3 января. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Что известно об Анатолии Левуше

Военного мобилизовали в 2014 году.

Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт осенью 2014 года.

В последний день 2021 года пророссийские боевики убили на Донбассе военного Вооруженных сил Украины Станислава Богуславского. Воин был младшим сержантом 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. В этот день оккупанты обстреляли Майское, Авдеевку и Водяное.

Полный текст публикации Светланы Войтович:

Только что пришло печальное известие. Ушел из жизни при неизвестных обстоятельствах наш собрат, защитник и просто замечательный мужчина Левуш Анатолий Евгеньевич, из села Береск.

Полную информацию предоставим позже, как будет все известно.

Вечная и светлая память! Родным и близким искренние соболезнования!