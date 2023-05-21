Не предмет "твиттерной дипломатии": как у Дуды прокомментировали скандал вокруг Волынской трагедии
Источник:Polsat
Представительница канцелярии президента Анджея Дуды констатировала, что вопросы вокруг Волынской трагедии не должны быть предметом "твиттерной дипломатии". Однако она согласилась, что это до сих пор открытая рана в истории польско-украинских отношений.
В воскресенье, 21 мая, в эфире утреннего шоу на одном из телеканалов Госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая высказалась относительно "дискуссий", имеющих отношение к Волынской трагедии. Случилось это после скандального сообщения представителя МИД Польши Лукаш Ясина.
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Заявление Госсекретаря
Как отметило официальное лицо, этот вопрос уже обсуждали польский и украинский лидеры. Собственно, с ее слов понятно, что это та болезненная тема, которую, прежде всего, следует поднимать и обсуждать на высшем политическом уровне, а не в соцсетях.
Эта тема присутствует в переговорах между президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским. Следует вспомнить речь Дуды в Киеве и слова президента Зеленского в Варшаве. Тогда он сказал, что "каждая жертва заслуживает достойного погребения". Никто не сделал столько жестов за последние годы, как президент Анджей Дуда, начиная с 2015 года,
– констатировала Папроцкая.
Кроме того, она подтвердила, что проблема вокруг понимания этой трагедии украинцами и поляками существует. Очевидно, только основательные переговоры смогут ее решить.
Скандал с участием спикера МИД
- На днях спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что украинский президент Владимир Зеленский якобы должен извиниться перед поляками за Волынскую трагедию.
- На это со временем отреагировал посол Украины в Польше Василий Зварыч. По его словам, любые попытки навязать нашему государству чувства вины неприемлемы.
- "Мы помним историю, готовые к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии против украинского народа", – также подчеркнул он.
- Однако впоследствии сообщение Зварыча с этими словами исчезло из сети. Посол назвал его ошибочным, однако вместе с тем все равно подчеркнул, что публикация спикера МИД Польши "была лишней".