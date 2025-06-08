Среди поляков распространили фейк о Волынской трагедии и Минкульте Украины

В Тернопольской области Украины, на месте села Пужники (сейчас Садовое) 24 апреля началась эксгумация тел жертв Волынской трагедии. Недавно ряд СМИ среди польской аудитории распространили сообщение, что Минкульт якобы приостановил поисковые работы.

В сети также обнародовали письмо за подписью министра культуры Украины Николая Точицкого с решением об остановке эксгумации. Сам чиновник на странице в Facebook заявил, что это фейк, передает 24 Канал.

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Попытка рассорить украинцев и поляков

Министр подчеркнул, что этот фейк является попыткой "подорвать исторический конструктивный диалог между Украиной и Польшей".

Фейковое письмо министра культуры Украины / Фото соцсети

Точицкий напомнил, что полевые работы в Пужникаж были успешно завершены 10 мая 2025 года. Польская сторона назвала этот процесс историческим и дипломатическим прорывом.

Мы есть и остаемся преданными демократическим и христианским ценностям, и мы будем в дальнейшем достойно чтить память украинцев и поляков. Также ожидаем оперативную реакцию Министерства культуры Польши, а также моего друга и коллеги министра Анны Врублевской,

– говорится в посте Точицкого.

Напомним, что в мае украинско-польская археологическая экспедиция обнаружила в Садовом братскую могилу с останками 42 человек, среди которых 10 детей.