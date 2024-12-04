Инициатива по Волынской трагедии: почему в правительстве Польши критикуют оппозицию

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал представителей бывшей партии власти "Право и справедливость". Это произошло вследствие того, что чиновники предложили инициативу по Волынской трагедии.

Инициатива имеет целью облегчить уголовное преследование лиц, которые отрицают совершение преступлений против поляков на Волыни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

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Почему инициативу подвергли критике

Косиняк-Камыш назвал представителей партии "Право и справедливость" лицемерами.

Призывы политиков "Права и справедливости" по Волыни – это верх лицемерия. За восемь лет они не сделали ничего, чтобы провести эксгумацию и достойно похоронить жертв резни,

– говорит Косиняк-Камыш.

Он также добавил, что позиция украинской стороны о том, что препятствий нет появилась после дипломатических действий польского правительства и попросил представителей этой партии не мешать.

Политик "ПиС" Пшемыслав Чарнек во время пресс-конференции, на которой объявили представление законопроекта об изменении закона об Институте памяти в части преследования за отрицание "преступлений украинских формирований" также вспомнил Волынскую трагедию.

По мнению Чарнека, инициатива будет способствовать запрету прославлению "бандеризма" в Польше. Он также обвинил украинскую власть в том, что она не позволила провести эксгумацию жертв преступления.

Ранее в МИД Украины рассказали детали относительно решения эксгумации жертв Волынской трагедии. Там говорят, что сейчас важно, чтобы этот процесс происходил без политических препятствий.