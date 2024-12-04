Ініціатива має на меті полегшити кримінальне переслідування осіб, які заперечують вчинення злочинів проти поляків на Волині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

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Чому ініціативу піддали критиці

Косіняк-Камиш назвав представників партії "Право і справедливість" лицемірами.

Заклики політиків "Права і справедливості" щодо Волині – це верх лицемірства. За вісім років вони не зробили нічого, щоб провести ексгумацію та гідно поховати жертв різанини,

– каже Косіняк-Камиш.

Він також додав, що позиція української сторони про те, що перешкод немає з'явилася після дипломатичних дій польського уряду і попросив представників цієї партії не заважати.

Політик "ПіС" Пшемислав Чарнек під час пресконференції, на якій оголосили подання законопроєкту про зміну закону про Інститут пам'яті в частині переслідування за заперечення "злочинів українських формувань" також згадав Волинську трагедію.

На думку Чарнека, ініціатива сприятиме забороні прославлянню "бандеризму" у Польщі. Він також звинуватив українську владу в тому, що вона не дозволила провести ексгумацію жертв злочину.

Раніше в МЗС України розповіли деталі щодо рішення ексгумації жертв Волинської трагедії. Там кажуть, що наразі важливо, аби цей процес відбувався без політичних перешкод.