Вонючие кучи и лужи стоков: местный житель о проблемах в оккупированной Донецкой области

В оккупированной Макеевке, что в Донецкой области, проблемы с вывозом мусора и ремонтом прорывов канализации. Именно поэтому местные жители жалуются на условия, в которых живут.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале. Там видно кучи мусора и лужи от прорывов канализации.

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На оккупированном Донбассе стоят кучи мусора

Житель, который живет в Макеевке опубликовал видео, на котором рассказал о проблемах города. Так называемая "власть" на территории самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса не вывозит мусор и не ремонтирует прорванную канализацию.

Автор видео рассказал, что говорится о проблемах Макеевки восточной.

Вот так у нас вывозят мусор. Эта куча мусора лежит уже, наверное, с месяц. Не хотят вывозить. Свалки сами вывозят, а то, что вокруг, – никого не волнует,

– заверил человек.

Он также рассказал, что по улице "фактически течет пруд" из-за прорыва канализации.

На оккупированном Донбассе мусорный коллапс: смотрите видео

"Тоже – течет вода. Протекает месяца 3 – 4 – никому дела нет. Вот так работают и вывоз мусора, и водоканал. За что платим – непонятно", – рассказал мужчина.

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